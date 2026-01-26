李柏毅評賴瑞隆沒聲量 尹立：典型的台北名嘴病

尹立（左）評論國民黨台北議員李柏毅在政論節目上對賴瑞隆的攻擊，是典型的台北名嘴病。（記者王榮祥翻攝）

國民黨北市議員李柏毅在政論節目中，抨擊民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「沒聲量」，對此投入民進黨高市左楠區議員黨內初選的尹立指出，是典型的「台北名嘴病」。

尹立分析李柏毅舉出的場景，純粹是斷章取義，形容高雄是重人情、講氣度的地方，陳其邁市長在公開場合與對手維持風度，卻被惡意解讀為冷落自家同志，立委邱議瑩的熱情發言，卻被說成是氣勢太盛。

尹立解析這種「挑撥式評論」，完全無視民進黨初選後的團結、與賴瑞隆實打實的基層經營，純粹是國民黨與側翼合謀的政治分化。

他進一步提到，柯志恩選的是「高雄」市長、不是「台北」市長，但台北部分政論節目卻最愛拿「聲量」說嘴，卻忘了高雄人投票看的是誰在爭取建設、誰在立法院顧預算、誰在基層跑得夠深。

他認為國民黨與側翼在網路上灌出來的「泡泡聲量」，出台北攝影棚後就一點溫度也沒有，如果靠網路點閱率就能當選，那選戰乾脆改成直播比賽，何必認真拚建設？

尹立強調，高雄不是台北政治的延伸秀場，國民黨側翼近期不斷操作「綠營金主被拔樁」的謠言，事實證明只是幾張社交合照的道聽塗說，想拿台北那套媒體戰來定義高雄，那是真的不懂高雄人「重信守諾、看重實績」的本性，高雄的未來，是由腳踩在土地上的人決定的，不是由隔著濁水溪、對著螢幕編故事的人說了算。

