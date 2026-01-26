中共下通牒統一後再無中華民國 鍾佳濱揭藍白「騙台、騙美又騙中」

民進黨團幹事長鍾佳濱今直言，國民黨、民眾黨已淪跨國詐騙集團「一騙台、二騙美、三騙中」，已騙不下去了。（記者羅沛德攝）

國民黨原訂月底赴中國重啟中斷9年的「國共論壇」，本報昨揭露，北京認為國民黨阻擋軍購等各項努力不夠到位，具體要求國民黨，不能再迴避「統一後的制度安排」，強調統一後再無中華民國政體的存在。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今直言，國民黨、民眾黨已淪跨國詐騙集團「一騙台、二騙美、三騙中」，已騙不下去了。

鍾佳濱指出，國民黨、民眾黨就是跨國詐騙集團「一騙台、二騙美、三騙中」。第一個是騙台灣人，民眾黨創黨主席柯文哲對外宣稱支持軍購，實際上則是要以女性身體自主權、以子宮交換軍購，這台灣社會無法接受。

鍾佳濱續指，第二騙美國，民眾黨主席黃國昌赴美期間向美方表示會支持強化台灣國防，回到台灣後卻堅決反對行政院提出的強軍特別條例，更宣稱要在明天自提民眾黨版軍購特別條例；第三騙中國，中共要求國民黨配合阻擋軍購，但國民黨對內安撫台灣人民，宣稱「一中各表」、「九二共識」；如今中共已不再接受這樣的說法，要求國民黨不能再拖延、不能再欺騙。

「國民黨敢跟中國承諾統一後再無中華民國，敢不敢幫中共完成這個目的？當然不敢。」鍾佳濱直言，統一後再無中華民國，意即台灣人要改拿中國護照、失去目前台灣護照所享有的160國免簽待遇、通訊軟體Line會被看光光、還要擔心奶粉是否有毒等等。

針對中共明確反對台海供應鏈合作要求推動台商「二次西進」，鍾佳濱表示，中共的要求很清楚，反對台灣發展國防自主，反對台美推動「非紅供應鏈」，中共希望台灣整體產業鏈與中國緊密綁定。

「難道台灣人想要從目前對美關稅15%，轉回像中國47%？」鍾佳濱強調，台灣人民的選擇很清楚，因此北京不再對國民黨加以施捨，而是要求國民黨接下來必須拿出成績單。

