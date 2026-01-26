柯文哲自爆「用人工生殖法換軍購」被拒 簡舒培痛批完全沒有羞恥心

簡舒培痛批柯文哲完全沒有羞恥心。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲25日出席高雄青年論壇時自爆，日前與民進黨總召柯建銘會面時向他說：「給你一個台階下，你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我來處理，結果民進黨不願意！」民進黨籍台北市議員簡舒培痛批柯文哲「完全沒有羞恥心」，民進黨有價值、有立場、有底線，不會為了配合柯文哲聲量秀，就跟著出賣女性、踐踏制度。

簡舒培說，柯文哲要用國防預算、總預算去換代理孕母法案，被拒絕後居然反咬人一口，罵民進黨「就是要亂」。被拒絕不反省，反而怪人不配合，這種人最沒資格談民主。

她強調，軍購是國安大事、總預算是全民血汗錢，立法院依法審查、據理監督，這是民主制度最基本的運作；不是民眾黨提了什麼，就全世界要陪民眾黨演戲。更何況，民眾黨要推的不是「人工生殖法」而是「代理孕母」，就是把女性子宮合法出租化，這關乎人權、倫理、身體自主，不是一句「不要意識形態」就可以模糊的。

簡舒培痛批，「柯文哲真的完全沒有羞恥心」，民進黨有價值、有立場、有底線，不會為了配合柯文哲聲量秀，就跟著出賣女性、踐踏制度。

