為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲自爆「用人工生殖法換軍購」被拒 簡舒培痛批完全沒有羞恥心

    2026/01/26 10:16 記者何玉華／台北報導
    簡舒培痛批柯文哲完全沒有羞恥心。（資料照）

    簡舒培痛批柯文哲完全沒有羞恥心。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲25日出席高雄青年論壇時自爆，日前與民進黨總召柯建銘會面時向他說：「給你一個台階下，你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我來處理，結果民進黨不願意！」民進黨籍台北市議員簡舒培痛批柯文哲「完全沒有羞恥心」，民進黨有價值、有立場、有底線，不會為了配合柯文哲聲量秀，就跟著出賣女性、踐踏制度。

    簡舒培說，柯文哲要用國防預算、總預算去換代理孕母法案，被拒絕後居然反咬人一口，罵民進黨「就是要亂」。被拒絕不反省，反而怪人不配合，這種人最沒資格談民主。

    她強調，軍購是國安大事、總預算是全民血汗錢，立法院依法審查、據理監督，這是民主制度最基本的運作；不是民眾黨提了什麼，就全世界要陪民眾黨演戲。更何況，民眾黨要推的不是「人工生殖法」而是「代理孕母」，就是把女性子宮合法出租化，這關乎人權、倫理、身體自主，不是一句「不要意識形態」就可以模糊的。

    簡舒培痛批，「柯文哲真的完全沒有羞恥心」，民進黨有價值、有立場、有底線，不會為了配合柯文哲聲量秀，就跟著出賣女性、踐踏制度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播