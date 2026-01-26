中國AI統戰影片假扮台灣人 網憂「這點」不斷進化

中國透過AI技術製作自稱台大女學生及兔女郎等假影片，積極宣傳統戰內容。（本報合成，擷取自小紅書）

近日有網友轉傳中國社群平台上的AI影片，內容出現3名疑似AI生成、自稱就讀「台北市立建國高級中學」的女學生，高喊「台灣是中國的、希望祖國早日統一」。但建中其實是男校，設定明顯錯誤，立刻被台灣網友抓包群嘲。不過也有不少人警覺，相關AI統戰影片越來越多，甚至連「台灣口音」都越來越像，呼籲必須提高警覺。

中國社群平台「小紅書」上一個名為「灣灣回家啦」的帳號，長期上傳疑似以AI生成的統戰影片，人物自稱是台灣人，角色設定包含台大學生、台北市國小生、咖啡廳兔女郎、建築師、宅男、女客服等，甚至製作超擬真的辣妹形象，不斷喊話「希望祖國早日統一」、「此生無悔入華夏」、「來世還做中國人」、「台灣是中國的」，同時搭配「歡迎大陸同胞來台灣玩」等話術。

先前引發熱議的建中「女學生」影片正是出自該帳號，近日又有多支影片被台灣網友轉傳到Threads，原PO無奈表示，「一直滑到中國的AI自嗨影片，留言區還一堆人相信，是都沒有辨識功能嗎？」

相關討論迅速發酵，許多網友點出更令人擔憂的地方在於口音變化，「AI的台灣口音越來越像，這是大家必須注意的，很多長輩根本分不出來」、「我覺得比較恐怖的是，他們真的有在收集台灣腔數據。雖然我們自己還是聽得出來不自然，但這3個影片共同點是聽得出來，少了很多捲舌音。影片說話人的腔調真的有在做修正，大家真的不能不提高警覺心」。

也有人分享親身經驗，「我阿嬤問我這影片是真的嗎？我說這是中國統戰影片最好少看，不然老人痴呆會變嚴重！」、「他們一直在搜集台灣腔，包含小紅書上的語音功能開放後，一堆邀請台灣人說話的筆記出現」、「AI影片再進步下去真的危險，只有最後一個影片口音很明顯不是台灣人，其他兩個口音影片很接近了，但還是土的要死」。

