盧秀燕喊話最遲2/19提名中市長人選 江啟臣：盼黨中央儘快給清楚時程

江啟臣希望國民黨盡快給一個清楚的提名時程。（記者歐素美攝）

藍營下屆台中市長提名人選遲未出爐，台中市長盧秀燕昨表示，她8年前競選台中市長時，初選宣布時間在2月19日，宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔如果第2次協調未能成功，就趕快進行初選，希望提名不要遲於2月19日，否則競選會太過匆忙。

江啟臣今天對此回應表示，提名遙遙無期造成基層擔憂及焦慮，希望黨中央能夠儘快的給大家一個比較清楚的時程，強調國民黨需要的是團結，過程不管是內部的民主或提名的過程，相信黨中央有智慧可以好好來處理。

請繼續往下閱讀...

江啟臣今天到大甲會勘經國路1866巷淹水工程時，媒體聯訪詢問，盧市長昨建議國民黨下屆台中市長選舉，若2月6日江楊2人協調不成，應儘快初選，希望提名不要遲於2月19日，否則競選會太過匆忙，他如何看待？

江啟臣表示，關於提名工作還有協調工作，都要由黨中央來回答，無法代為回答，第二次協調的時間是什麼時候，他也不確定，目前還沒得到確定的時間，如果有的話再跟大家趕快進行報告。

媒體再問「盧市長為提名設下2月19日的最後時間，畢竟目前遙遙無期，如何看待？」江啟臣說，的確遙遙無期造成大家心裡面擔憂，地方大家也都很焦慮，市長表達她的心聲，其實也是很多支持者跟年底要參與選戰的夥伴們的焦慮跟心情。

江啟臣說，希望黨中央能夠儘快給大家一個比較清楚的時程，相信國民黨在年底需要的是團結，過程當中希望能夠和諧的處理，不管是內部的民主或提名的過程，相信黨中央有智慧可以好好來處理這些事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法