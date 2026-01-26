傳國軍成立台美聯合幕僚作業協調中心 顧立雄：會深化各領域合作

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」。（記者羅沛德攝）

媒體報導指出，國防部在台北大直博愛營區新成立國軍最高層級「聯合火力協調中心」，當中有大批美國友盟人員所屬席位。對此，國防部長顧立雄今（26）日表示，台美本就有制度化交流機制，會深化台美各領域合作，以強化國軍防衛作戰能力，並強調報導所稱美方「監軍」絕非事實。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」。

請繼續往下閱讀...

顧立雄今日上午出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，有關台美軍事交流，國軍本來就有制度化機制來進行交流，會深化各領域合作，來強化國軍防衛作戰能力，詳細細節他不方便透露。

針對報導稱「聯合火力協調中心」是另類的美方「監軍」。顧立雄強調，這絕非事實，相關國軍既有指揮機制都存在在那裡，沒有所謂「監軍」的說法。

另外，針對民眾黨前主席柯文哲昨日曝，曾向民進黨團要求以人工生殖法通過，交換總預算、軍購案審議。對此，顧立雄表示，不管是年度總預算案國防部部分或特別條例，都是因應敵情威脅與聯合防衛作戰能力需要，所提出的各項預算，對國家安全非常重要，他當然懇切希望朝野不分黨派強化自我防衛能力。

顧立雄強調，相關預算都經過整體性規劃，事實上也公布了多項已經知會美國國會的案項，都與美方有過討論，也基於防衛作戰需求透過不同方式籌獲，整體性規劃關乎儘速讓我國防衛能力進一步提升，希望朝野能夠支持，國防部也願意與朝野各黨派溝通，真的很希望儘速付委，進入實質審查程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法