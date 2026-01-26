前日本駐台代表泉裕泰籲日台團結 共同應對嚴峻局勢

前日本台灣交流協會代表泉裕泰，在全日本台灣連合會新年會中致詞。（記者林翠儀攝）

前日本台灣交流協會代表泉裕泰25日在台僑團體「全日本台灣連合會」新年會上致詞表示，今年恐怕會是一個相當艱困的一年，也正因為情勢越困難，日本與台灣之間就越應該團結、越應該加強合作關係，共同克服這些挑戰。

泉裕泰在2019年到2023年之間擔任駐台代表，剛好處於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，泉裕泰在日本捐贈台灣疫苗的事情上也提供不少協助。

泉裕泰在今天的致詞中表示，今年丙午年被認為是「烈火之年」，是充滿激烈變動的一年。因為60年前的丙午年，中國發生文化大革命，讓他不禁認為，今年可能又是一個相當嚴峻、動盪的一年。

事實上，從去年年底到今年年初，世界各地接連發生重大事件。例如伊朗出現大規模動盪，還有川普總統下令逮捕委內瑞拉總統，中國在台灣周邊舉行軍事演習。

他指出，中國內部目前的政治狀況，令人震驚。尤其是中共中央軍委會7名成員已有5人被捕，雖然官方公布的說法為「涉及腐敗」，但也有消息指出，是因為這些人沒有聽從習近平的指示。

泉裕泰表示，據他所知，關鍵就在於「台灣政策」。中國軍方其實並不想對台灣發動進攻。因為一旦進攻，就勢必與美國、日本發生衝突，即使一開始或許能撐住一段時間，但最終仍可能戰敗，甚至導致中國本身走向崩解。因此，過去軍方內部其實存在著反對輕舉妄動的聲音。

現在看來，那些被認為「對習近平不夠忠誠」的人，陸續遭到清洗。這讓人不禁思考，今後局勢究竟會走向何方。事實上，中國陸海空三軍，近來都接連爆出大規模貪腐案件，此外，也傳出從明年秋天開始，將在高等教育等領域進一步強化「習近平思想」。

有消息指出，近期在釣魚台列嶼（日本稱其為尖閣諸島）附近，有大量漁船集結，進行類似集體行動的訓練。甚至有部分報導提到，習近平在對台動手之前，可能會先對日本施壓。這類消息接連出現，整體氛圍顯得格外緊張、令人不安。

泉裕泰表示，今年恐怕會是一個相當艱困的一年。然而，也正因為情勢越困難，日本與台灣之間就越應該團結、越應該加強合作關係，共同克服這些挑戰。所以今年的日台關係一定要更為友好、深化。

