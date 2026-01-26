「全台連」新年會 徐佳青將重點推動在日設華語文中心

「全日本台灣連合會」25日舉辦台僑新年會，僑務委員會委員長徐佳青受邀以「今日的台灣、世界的台灣」為題發表專題演講。（記者林翠儀攝）

在日台僑團體「全日本台灣連合會」（簡稱全台連）25日舉辦台僑新年會，僑務委員會委員長徐佳青在演講中表示，今年將重點推動在日本設立「台灣華語文學習中心」以強化台日文化連結。駐日代表李逸洋也到場致詞表示，若能結合日本與台灣各自的優勢，將可進一步鞏固全球高科技製造的重要樞紐地位。這不僅能提升雙方的競爭力，也將為印太地區的繁榮與穩定作出貢獻。

全台連台僑新年會除了邀請徐佳青演講外，也邀請前日本台灣交流協會代表泉裕泰、行政院政務顧問岩崎茂等人在餐會中致詞，賴清德總統也以錄影向台僑拜早年。

賴總統表示，去年4月高市早苗眾議員（時任）訪台，彼此對台日未來的發展有共同的看法，也交換了很多意見。高市首相就任以來，不只帶領日本走向新的未來，也在各種國際場合表達對台日友誼的支持，更加強調台海和平穩定的重要性，這都能證明台日之間的關係，非常深也非常堅定。他還表示，2026年是馬年，有大家一起努力，台日關係就像勇馬，充滿活力勇敢向前衝，共同創作更加光明的未來。

全台連會長趙中正在致詞中表示，在國際情勢劇烈動盪的當下，台灣、日本以及在日台僑社會之間的團結，其重要性正比以往任何時候都更加凸顯。

徐佳青以「今日的台灣、世界的台灣」為題發表專題演講，介紹台灣在經濟、政治、民主及軟實力等各方面優異的表現，強調台灣已經不只是台灣人的台灣，而是世界的台灣。她表示，雖然台灣和許多國家沒有實際的邦交，但不代表關係不好，反而有很多實際的合作，僑委會透過很多方案深化彼此的關係。

她提到僑委會已在全球12國成立「台灣華語文學習中心」（TCML），以推廣台灣華語文教育，並做為促進台灣與各國社會、文化相互理解的重要平台。今年重點將於日本、加拿大、紐西蘭及澳洲等國設立據點，日本目前已確定設立仙台和大阪兩個據點，未來還希望增加京都和東京等地的成立。僑委會將會提供3年開辦經費、師資培訓、師資鐘點費補助和雙語教材等。

駐日代表李逸洋致詞時表示，最近中國宣布對日本實施軍民兩用物資的出口禁令，不過，「危機就是轉機」。這次局勢也成為日本重新檢視並調整過度依賴中國的契機。台灣同樣如此，對中國投資比重已從2010年的高達84%，下降至去年的3.7%，大幅降低了對中國的依賴度。

他指出，日本在基礎研究方面實力雄厚，至今已培育出32位諾貝爾獎得主。台灣諾獎得主雖不多，但在應用、製造與量產等領域，則持續引領世界。若能結合日本與台灣各自的優勢，將可進一步鞏固全球高科技製造的重要樞紐地位。這不僅能提升雙方的競爭力，也將為印太地區的繁榮與穩定作出貢獻。

全日本台灣連合會舉行新年會，全台連會長趙中正（中）、駐日代表李逸洋（右4）、僑務委員長徐佳青（左4）、立法委員邱志偉（左3）、行政院顧問岩崎茂（右3）等人合影。（記者林翠儀攝）

全日本台灣連合會舉行新年會，駐日代表李逸洋應邀致詞。（記者林翠儀攝）

