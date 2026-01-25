為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹市里長稱5000消費金是｢高市長紅包｣ 網：是我的納稅錢！

    2026/01/25 23:21 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府昨天發5000元實體消費金，有里長發文稱「高市長購物金紅包」，遭網酸馬屁拍過頭。（記者洪美秀攝）

    新竹市府昨天發5000元實體消費金，有里長發文稱「高市長購物金紅包」，遭網酸馬屁拍過頭。（記者洪美秀攝）

    新竹市府昨天動員近3000名人力發現金5000元，但45萬名市民只有16.5萬人領，遭綠營民代批耗費人力及7500萬行政費公帑，卻不到一半的市民領現金，是低效率高成本的失敗政策。而協助發現金的某里長PO文稱用消費金買了一堆東西，「花1.4張高市長購物金紅包」，遭網友留言酸「你也要感謝我，因為我繳的稅金很多，消費金有一小部分是我的納稅錢」，更狠酸該名里長是拍馬屁拍過頭。

    而前文化局長錢康明也發文稱，高虹安用中央給的統籌分配款拿來發5000元現金，就只為讓高虹安拿著紅包袋擺拍照片，這張擺拍照片要花7500萬元的公帑。結果有網友也留言「用公款買票？」「拿到錢要回捐嗎？」「5千元太少了，至少要5萬，才夠租回建築啊」，還有網友留言「那些都是我的納稅錢」，批高虹安用中央給新竹市的統籌分配款拿來發現金當政績，是用公款買票。

    錢康明也說，花7500萬元行政費公帑卻不到一半市民去領現金，稱「錯誤的政策比貪污更可怕，而新竹市是可怕+更可怕，到底還有什麼我們不知道的事？」

    新竹市府昨天發5000元實體消費金，動員近3000名工作人員，僅不到一半市民去領現金。（記者洪美秀攝）

    新竹市府昨天發5000元實體消費金，動員近3000名工作人員，僅不到一半市民去領現金。（記者洪美秀攝）

    新竹市府昨天發5000元實體消費金，有里長發文稱「高市長購物金紅包」，遭網酸馬屁拍過頭。（取自臉書貼文）

    新竹市府昨天發5000元實體消費金，有里長發文稱「高市長購物金紅包」，遭網酸馬屁拍過頭。（取自臉書貼文）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播