竹市里長稱5000消費金是｢高市長紅包｣ 網：是我的納稅錢！

新竹市府昨天發5000元實體消費金，有里長發文稱「高市長購物金紅包」，遭網酸馬屁拍過頭。（記者洪美秀攝）

新竹市府昨天動員近3000名人力發現金5000元，但45萬名市民只有16.5萬人領，遭綠營民代批耗費人力及7500萬行政費公帑，卻不到一半的市民領現金，是低效率高成本的失敗政策。而協助發現金的某里長PO文稱用消費金買了一堆東西，「花1.4張高市長購物金紅包」，遭網友留言酸「你也要感謝我，因為我繳的稅金很多，消費金有一小部分是我的納稅錢」，更狠酸該名里長是拍馬屁拍過頭。

而前文化局長錢康明也發文稱，高虹安用中央給的統籌分配款拿來發5000元現金，就只為讓高虹安拿著紅包袋擺拍照片，這張擺拍照片要花7500萬元的公帑。結果有網友也留言「用公款買票？」「拿到錢要回捐嗎？」「5千元太少了，至少要5萬，才夠租回建築啊」，還有網友留言「那些都是我的納稅錢」，批高虹安用中央給新竹市的統籌分配款拿來發現金當政績，是用公款買票。

錢康明也說，花7500萬元行政費公帑卻不到一半市民去領現金，稱「錯誤的政策比貪污更可怕，而新竹市是可怕+更可怕，到底還有什麼我們不知道的事？」

新竹市府昨天發5000元實體消費金，動員近3000名工作人員，僅不到一半市民去領現金。（記者洪美秀攝）

新竹市府昨天發5000元實體消費金，有里長發文稱「高市長購物金紅包」，遭網酸馬屁拍過頭。（取自臉書貼文）

