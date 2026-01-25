立院會期倒數 政院盼擱置爭議法案先審總預算

行政院發言人李慧芝。（資料照）

立法院本會期僅剩5個工作天，行政院發言人李慧芝今天呼籲立院，能擱置具爭議性的政治法案，並以民生福利、國家社稷為優先，及早將中央政府總預算付委審查，行政院長卓榮泰也能在立院向國人完整報告，並與立委充分說明。

立法院第11屆第4會期將結束，30日是最後一次立法院會，民眾黨團總召黃國昌等6位立委將在2月1日辭去立委，而包括黨產條例、衛星廣播電視法，以及民眾黨團提出的不在籍投票法草案，是否會在30日闖關三讀，將是各界焦點。

請繼續往下閱讀...

李慧芝今天指出，立法院應儘速審議對民生有幫助、對國家有增益、對地方有建設、以及對國防有提升的總預算案與國防特別條例，立法院延會的憲政期間，不該是在野黨處理爭議性法案的政治時間。

李慧芝說，不論是國防特別條例或今年度中央政府總預算，未來一週都還有時間可以討論與審查，行政院及部會，都會積極向立委說明特別條例及總預算案內容，以19日立法院外交及國防委員會邀請國防部針對國防特別條例召開機密會議說明為例，國防部即向與會委員完整說明，提供資料也十分充分，她呼籲儘速將國防特別條例付委審查，完成立法程序。

李慧芝表示，至於有關不在籍投票等爭議性法案，立法院日前召開相關公聽會時，已有多數學者表達不同意見，行政院秘書長張惇涵23日也將中選會對不在籍投票法案的研究意見書交給在野黨團研議，顯見相關法案尚存在學理與實務諸多爭議，不宜草率通過。

李慧芝說，此外，如果在野黨仍希望以辯論方式針對總預算進行討論，依據預算法第53條規定，只要立法院將總預算付委審議後，制定規則、決定正反方，行政院就能在國會殿堂，與立法院進行總預算案說明與辯論，她呼籲立法院能依憲法職權，在本會期內進行今年度總預算案審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法