貪污除罪化、不在籍投票本週三讀！政院轟：延會不應處理爭議法案

立法院本會期僅剩5個工作天，行政院發言人李慧芝今表示，應該儘速審議對民生有幫助、對國家有增益、對地方有建設、以及對國防有提升的總預算案、國防特別條例及法案。（資料照）

今年度中央政府總預算未能付委審查，藍白已決定30日只處理38項新興計畫預算，國防預算將續被丟包。立法院本會期僅剩5個工作天，貪污除罪化、不在籍投票最快本週將三讀通過，行政院發言人李慧芝今日表示，應該儘速審議對民生有幫助、對國家有增益、對地方有建設、以及對國防有提升的總預算案、國防特別條例及法案，立法院延會的憲政期間，不應該是在野黨處理爭議性法案的政治時間。

立法院本會期進入最後一週時間，包括助理費除罪化、不在籍投票、離島建設條例、不當黨產條例排除救國團等爭議性修法，都可能在本週五立法院會強行三讀闖關。

李慧芝指出，不論是國防特別條例或是今年度中央政府總預算，未來一週都還有時間可以進行討論與審查，行政院及部會，都會積極向委員說明特別條例及總預算案的內容，以1月19日立法院外交及國防委員會邀請國防部針對國防特別條例召開機密會議說明為例，國防部即向與會委員完整說明，所提供的資料也十分充分，呼籲儘速將國防特別條例付委審查，完成立法程序。

李慧芝表示，至於有關助理費除罪化及不在籍投票爭議性法案，立法院日前召開相關公聽會時，已有多數學者表達不同意見，1月23日行政院秘書長張惇涵也將中選會對於不在籍投票法案的研究意見書交給在野黨團研議，顯見相關法案尚存在學理與實務上的諸多爭議，不宜草率通過。

李慧芝強調，在立法院本會期的最後5個工作天期間，呼籲立院能夠擱置具有爭議性的政治法案，並且以民生福利、國家社稷為優先，及早將中央政府總預算付委審查，行政院長卓榮泰也能在立院向國人完整報告，並與立法委員充分說明。

李慧芝指出，如果在野黨仍希望能夠以辯論的方式針對總預算進行討論，依據「預算法」第53條規定，只要立法院將總預算付委審議後，制定規則、決定正反方，行政院就能在國會殿堂，與立法院進行總預算案的說明與辯論；呼籲立法院能夠依憲法職權，在本會期內進行今年度總預算案的審查。

