「CK楊」背景揭密！為挺她不惜與朱立倫鬧翻 助鄭麗文選黨主席

異康公司董事長、綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱近日與國民黨高層及立委餐敘，呼籲面對美國軍購、關稅壓力必須硬起來。民進黨立委批評，楊建綱根本是北京的傳聲筒，操作「反美」敘事與中國立場一致，意圖達成北京干擾台灣輿論的政治目的。

一名黨內人士透露，「CK楊」在上屆黨主席選舉時支持朱立倫，朱也順利當選，但2人後來關係交惡。原因在於「CK楊」於本屆桃園市長選舉時支持立委呂玉玲參選，但後來朱立倫排除眾議，提名前行政院長張善政參選，讓「CK楊」非常不滿，因此這次鄭麗文參選國民黨主席，「CK楊」與當時力挺呂玉玲參選的桃園市議長邱奕勝，都成為支持鄭麗文的最主要力量。

「CK楊」23日在國民黨中央與黨團餐敘進行「重新撐起國民黨那根脊梁」專題演說，分析近日台灣情勢，傳出楊建議面對美國壓力，在野黨必須硬起來。對此，國民黨書記長羅智強解釋，楊並非說要對美國強硬，而是指國民黨站在監督政府、捍衛民生預算及台灣利益的立場上要強硬一點；但有藍委反映，CK楊演說的內容大家都知道，「很像被當大學生在教育」。

國民黨內高層表示，「CK楊」不是誰的金主，只是在前經濟部長李國鼎年代，有參與過台灣電腦產業發展的科技前輩之一，且他一向都很支持國民黨，當天的聚會也只是「CK楊」單純想分享他對軍購的想法，並提出建言。

黨內高層指出，「CK楊」是海軍官校出身，一直都對國民黨很支持，當天是「CK楊」自告奮勇想分享對軍購的想法，國民黨團總召傅崐萁才安排該場餐會。

黨內高層說，「CK楊」是看到台灣的軍購漫無止境地增加，排擠到很多其他的民生預算，感到相當不妥，只要是合理的國防支出，大家都不會反對，但要是無限上綱、沒有符合目前的需要，一直擴充軍備、競賽，對兩岸不是好事，「CK楊」單純是就這樣的想法，提出建議。

不過，其他數名黨內人士均指出，雖然外界都稱「CK楊」是國民黨主席鄭麗文背後的金主，但均懷疑「CK楊」是否真的具備金主的實力，「吃飯送禮是有，若真的是金主，也沒有聽到有人講他從CK那得到什麼，」僅知曉「CK楊」的交友圈含括親藍名嘴、民代等。也有人爆料，前台北市長郝龍斌與「CK楊」的關係一直不是很好，也不是選舉時結的怨，很早的時候2人就不對盤，至於什麼原因並不清楚。

黨內人士指出，由於「CK楊」是軍系出身，在桃園有一定的影響力，因此這次鄭麗文參選國民黨主席，「CK楊」與當時力挺呂玉玲參選的邱奕勝，都成為支持鄭麗文的最主要力量。

