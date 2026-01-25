為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    江啟臣、楊瓊瓔相持不下！盧秀燕曝主因：協調不成就初選

    2026/01/25 17:59 記者黃旭磊／台中報導
    國民黨出現台中市長人選「姊弟爭」，盧秀燕強調，協調不成就初選。（民眾提供）

    國民黨出現台中市長人選「姊弟爭」，盧秀燕強調，協調不成就初選。（民眾提供）

    2026年台中市長選舉國民黨出現「姊弟爭」，國民黨16日首次協調立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，雙方無共識交集，江啟臣當時表示「失望」，傳藍營2月6日再協調台中市長人選。對此，台中市長盧秀燕表示，透過內部民調，兩人都領先民進黨候選人（何欣純）很多，兩位都有贏，但是希望穩定領先，若二次協調不成，希望要趕快舉行初選。

    盧秀燕今天出席台中市補習教育暨品保協會會員大會，會中受訪表示，她8年前競選台中市長，當時初選時間是2月19日，跟現在時間差不多，國民黨江啟臣跟楊瓊瓔委員都非常優秀，透過內部民調看起來，都領先民進黨候選人（何欣純）很多，多家媒體民調是這個趨勢，兩位都會贏。

    盧秀燕說，若兩邊（江啟臣與楊瓊瓔）相持不讓，台中市長只有一位，只能提名一位，希望盡快決定人選，她8年前獲提名在2月宣布，今年不要超過時間，否則競選時間太過匆忙，「雖然兩位都有贏，但是希望穩定領先」，初選趕快進行。

    盧秀燕強調，若兩邊仍相持不讓，二次協調不成功也要趕快舉行初選。

