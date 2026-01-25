陪陳怡君掃街中和市場 陳佩琪：批京華城案若涉法律責任 她願承擔

民眾黨新北市中和區市議員參選人陳怡君，今攜手前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪掃街中和勝利市場。（圖由民眾黨新北市議員參選人陳怡君提供）

民眾黨新北市中和區市議員參選人陳怡君1月21日由黨中央正式提名後，她今早攜手前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪首次公開掃街，2人在中和勝利市場發放春聯及金元寶。對於外界質疑陳佩琪在網路社群發文批評京華城案，張貼搜索票照片卻未對承辦人員做馬賽克涉及違法一事，陳佩琪表示，她絕對不是要洩漏承辦人員個資，若因此不小心涉及法律責任，她願意承擔。

陳佩琪今天接受媒體聯訪提問，對於她近期在網路社群發文批評京華城案為世紀冤案，張貼搜索票照片卻未將承辦人員資訊做馬賽克，外界質疑違法一事？陳佩琪回應，她張貼公文的目的在質疑「騙票搜索」，絕對不是要洩漏承辦人員個資，若因此不小心涉及法律責任，她願意承擔，她另表示，不論柯文哲相關案件結果如何，司法都不應在證據不足的情況下進行搜索與起訴。

此外，媒體提問，柯文哲近期頻繁到南部行程，是否與陳佩琪負責輔選雙北議員有關？陳佩琪表示，她身為民眾黨黨員，若還有能力，可以協助黨內輔選工作，另外過去1年來，許多人像陳怡君於私下對柯文哲與民眾黨的支持，她哽咽說，謝謝妳們把「阿北」救出來，若對方有需要，她會盡力幫忙。

而針對新北市長人選若是在藍白合作的狀況下，若最終由國民黨出線，會不會擔心黨內沒有母雞帶領，難以跑選戰？陳怡君回應，民眾黨主席黃國昌確實是最好的選擇，對於黃國昌出線，她是非常有信心的，但對最後藍白合部分出線的人不管是誰，她認為都應該展現最好的自己，由新的人選帶出最好的活力。

陳怡君另表示，今天首場行程選在傳統市場，正是因為菜市場是居民交換心情、最具人情味的核心地帶，她強調，未來不僅要守護鄰里，更要學習陳佩琪守護家庭健康、體貼生活的特質，以最接地氣的方式走進民眾日常，實質解決鄉親切身的大小事。

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（左）今受訪，對於外界質疑她在網路社群發文批評京華城案，張貼搜索票照片未對承辦人員馬賽克涉及違法一事，她說若涉及法律責任，她願意承擔。（圖由民眾黨新北市議員參選人陳怡君提供）

