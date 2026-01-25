霍諾德登101！張景森大讚賈永婕 但曝「1醜態」歷任市長要謝罪

霍諾德成功完成101攻頂任務，不過直播也讓台北屋頂的醜態放送到全世界。（記者方賓照攝）

美國自由獨攀傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今徒手成功登上508公尺高的台北101樓頂，不僅震撼全球，也讓不少國人感動落淚。對此，前行政院政委張景森今表示，他給霍諾德100分，也給賈永婕99.9分，但要給歷任台北市長59分，「透過Netflix讓全世界看到了，台北原來是個鐵皮屋城市！」

張景森在臉書發文表示，對於霍諾德的壯舉，他給100分，理由不用再多說明。而賈永婕要給99.9分，稱她是創意跟勇氣都具備的行銷天才！「我不知道她是怎麼克服內部反對的，因為幾年前我就建議過101舉辦類似的攀登活動，甚至於比賽！我還提供新加坡金沙酒店開幕的時候，請21位蜘蛛俠來攀爬，行銷新加坡的例子。而且法國蜘蛛人早就已經爬過101了，根本沒有什麼危險問題」。不過101內部評估半天的結果，還是跟張景森回應，「擔心意外，且一旦發生意外，101就會被地政單位登記為『凶宅』！」不過他也稱，「但是我仍然給賈董扣0.1分，理由是101的玻璃顯然沒有擦乾淨！」

張景森指出，他要給歷任台北市長59分。理由是因為透過Netflix讓全世界看到了台北原來是個鐵皮屋城市，單看台北的屋頂醜態，很難相信這是一個能製造先進半導體的國家，「如果屋頂都是太陽能板，或者空中花園，那該有多好？你們這些市長集體懶惰了幾十年了！出來謝罪！」

他說，蔣萬安還來得及，台北市的屋頂需要一個自治條例來改善，應該允許頂樓加蓋輕結構，隔熱防水之外，還可以掛太陽能板，下面可以放大樓的公共設施或共用設備，也可以做空中休憩的場所，空間足夠的話，還可以租給年輕人做社會住宅。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「藍營把太陽能光電抹黑為那麼無法無天的程度，哪有可能自己去推太陽能光電」、「真的，看過去都是鐵皮屋頂，有夠醜的」、「認同，但我想不只台北，全台灣好像都是如此」、「一片鐵皮屋，市長本人不尷尬，尷尬的就是別人」。

