國防預算非金主說了算！ 陳冠廷破解「CK楊」擋軍購誤導說詞

針對國民黨主席鄭麗文背後金主、異康公司董事長楊建綱（CK楊）日前現身國民黨中央與黨團餐敘要求，藍委反軍購、反關稅、反對美投資。民進黨立委陳冠廷今日表示，台灣的國防政策不應由任何單一企業、金主或政治圈外人士下指導棋。國防預算牽涉國家安全與全民生命財產，應由政府依專業評估提出，並經立法院在制度內審議監督，而非在私下餐敘中被簡化為政治口號或意識形態對立。

楊建綱在會以「重新撐起國民黨那根脊梁」為題發表演說並宣稱，軍購特別預算條例暫匡1.25兆元，將產生約2.5兆至3兆元維護費，年均維護費約3000億元，加上115年國防年度預算估計增至9495億元，115年度總國防支出預估將達1.4兆元，占歲入50%，並質疑軍購特別預算將排擠其他預算資源。

對此，陳冠廷指出，所謂「國防支出將占歲入五成」的說法高度誤導。他強調，軍購特別預算的本質是因應快速變化的安全情勢，採取一次性、分年編列、跨年度執行的方式補強關鍵戰力，並非每年都會以同樣規模重複支出；把特別預算總額直接與單一年度歲入相比，會刻意製造財政失控的錯覺，這在財政與預算專業上站不住腳。

陳冠廷強調，國防支出從來都是守住民生的前提。台灣位處地緣政治最前線，沒有安全就沒有投資、沒有就業，也沒有社會福利，台灣面對的是持續升高的軍事與灰色地帶壓力，強化防衛能力是政府最基本的責任。

「國會的角色是審議與把關，而非被任何政黨的金主或政治人物帶風向。」陳冠廷重申，真正應該被討論的議題，是如何在專業、透明與可受監督的前提下，把每一分國防預算用在最關鍵、最有效的地方。

