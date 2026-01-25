藍營基層焦慮台中市長未定 江啟臣：怎麼處理要問黨中央

攤商送上蒜，祝福立法院副院長江啟臣（左2）「凍蒜」。（記者歐素美攝）

立法院副院長江啟臣今天上午在立委羅廷瑋及台中市議員林霈涵陪同下，到建國市場向大家拜早年，並送上「馬上幸福」春聯，祝福大家新年快樂；不少攤商及民眾豎起大拇指，為江加油，還有攤商送上粽子、菜頭或蒜，祝福江「包中、好采頭、凍蒜」。媒體詢問針對下屆台中市長提名，藍營人選遲遲未定，引發基層焦慮，江啟臣對此表示，怎麼處理要問黨中央。

媒體問「藍營基層對台中市長提名進度感到焦慮」；江啟臣說，他也聽到基層很焦慮，但怎麼處理？還是要問黨中央。

江啟臣說，不只今年，去年同一天也曾到建國市場發放春聯，過年快到了，到市場跟攤商與市民祝福，發送春聯，希望大家在馬年，馬到成功、馬上幸福。

江啟臣表示，建國市場是台中的「大廚房」，天還沒亮，就已經熱鬧滾滾，更是東區翻轉、台中邁向旗艦城市的活力源頭，攤商大哥大姊們俐落的手腳、元氣的招呼聲，這就是台中人最踏實、最拚搏的精神縮影。

江啟臣指出，建國市場是全國最大的公有零售市場，外觀獨樹一格，採購環境友善，不但是採買的好所在，更有多樣美食，傳統與現代兼具，成為東區著名地標；他強調，從建國市場出發，一起讓台中成為台灣的旗艦城！

江啟臣25日到建國市場發送春聯。（記者歐素美攝）

