綠營彰化14議員拚連任！ 總召李俊諭選區3搶2 協調「禮讓」時間敲定

民進黨彰化縣議員提名人數因第一選區增加1人，使得總提名席次變為25席，仍未達過半席次。（彰化縣黨部提供）

再戰連任！民進黨彰化縣議員現任17人，有14人今年底再披戰袍拚續任，他們當中議會黨團總召李俊諭的北斗選區因登記人數超額，3搶2，縣黨部將於明天（26日）下午於縣黨部進行協商，希望有人願意為了團結與勝選，做出禮讓的底氣與格局。

全縣共1O個縣議員選區，下屆應選總席次55席，民進黨原預計提名24席，因第一彰化選區增1席，總提名席次為25席；其中，第五溪湖選區登記人數低於提名席次、第九與十原住民選區無人登記，縣黨部擬登記提名告一段落後陸續公布徵召人選。

第七北斗選區3人登記，民進黨現任就李俊諭，他準備拚連任，還有前縣議員黃盛祿的太太陳似梅、前立委江昭儀的妻子前縣議員江熊一楓，預計提名2席，本屆縣議員選舉時，李俊諭、江熊一楓用民進黨身分參選，黃盛祿則以無黨籍投入，李俊諭當選，江態一楓落選頭，黃盛祿也失利。

這次，他們在黨內登記對決，只是黃盛祿改由妻子出征，江熊一楓因涉及詐領助理費案，目前人羈押中，由其先生江熊一楓代言與爭取提名。

北斗選區選情複雜，本屆現任5席，下屆應選5席，現任包括國民黨謝典霖（議長）、李浩誠、劉淑芳（國民黨議會黨團書記長）及民進黨李俊諭、無黨籍的吳錦潭，傳出他有意轉戰埤頭鄉長，其他4人現任多表態拚連任，選情受民進黨提名人數與吳錦潭轉戰影響而生變數。

民進黨年底彰化縣議員選區，北斗選區現任1席，預計提名2席，3人登記超額。（圖擷取議會官網）

