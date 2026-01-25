鍾東錦捐百萬助200學子 苗栗愛鄉行動邁入第7年

苗栗縣長鍾東錦捐贈100萬元獎助學金。（縣府提供）

苗栗縣長鍾東錦攜妻子陳美琦，今天在縣立興華高中禮堂頒發「愛鄉行動獎助學金」，有200名學子受惠，每人5000元。鍾東錦以「天生我材必有用」來勉勵學生要對自己有信心，用勤學來改變自己的命運，夫妻倆也當場承諾，只要還有一口飯吃，一定會持續捐錢助學「一輩子」。另，今年適逢地方選舉，鍾也宣布將比照3年前將個人選舉補助款全數捐出。

頒贈典禮由興華高中熱舞社熱舞迎賓，鍾東錦、陳美琦捐贈100萬元獎助學金，由縣府教育處副處長彭德俊代表受贈，同時回贈鍾東錦感謝狀。立委陳超明、副議長張淑芬、南庄鄉長羅春蓮、地區議員、代表等人到場恭賀獲獎學生，頭份、三灣、南庄各國小、國中、高中校長及家長也到場分享喜悅。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦表示，自己讀書時也常接受社會的獎助學金，可以買自己喜愛吃的東西和愛看的書籍，現在回憶起來還是覺得很快樂；自己行有餘力來幫助學生，是一件很快樂的事情，尤其受獎學生有很多是自己興華國中部的學弟妹，讓他感覺更有意義。

鍾東錦說，一件事或一個行動，要很多人一起才能完成，他感謝牽手陳美琦的無悔支持，也謝謝獎學金評審委員會召集人陳招池及各校長、議員、鄉鎮市長、秘書、代表、家長共同參與，讓他相當感動。

鍾東錦強調，教育是翻轉人生的重要力量，而獎助學金不只是補助，更是一份陪伴與信任。他說，縣府會持續結合社會各界力量，讓愛鄉行動成為能夠年年延續、穩定運作的教育支持制度，陪伴更多孩子安心學習、勇敢追夢。

鍾東錦來自南庄鄉礦工家庭，自小家境清寒，求學期間獲獎學金而受益良多，他擔任議長之後，回饋鄉里，發起愛鄉行動獎助學金計畫，每年捐出100萬元頒發頭份市、三灣鄉、南庄鄉清寒、弱勢家庭的優秀學子獎助學金，迄今已邁入第七年，總計幫助超過1400名學生。

苗栗縣長鍾東錦攜妻子陳美琦，今天在縣立興華高中禮堂頒發「愛鄉行動獎助學金」，夫妻倆也當場承諾，只要還有一口飯吃，一定會持續捐錢助學「一輩子」。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法