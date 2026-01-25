為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鍾東錦捐百萬助200學子 苗栗愛鄉行動邁入第7年

    2026/01/25 16:05 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦捐贈100萬元獎助學金。（縣府提供）

    苗栗縣長鍾東錦捐贈100萬元獎助學金。（縣府提供）

    苗栗縣長鍾東錦攜妻子陳美琦，今天在縣立興華高中禮堂頒發「愛鄉行動獎助學金」，有200名學子受惠，每人5000元。鍾東錦以「天生我材必有用」來勉勵學生要對自己有信心，用勤學來改變自己的命運，夫妻倆也當場承諾，只要還有一口飯吃，一定會持續捐錢助學「一輩子」。另，今年適逢地方選舉，鍾也宣布將比照3年前將個人選舉補助款全數捐出。

    頒贈典禮由興華高中熱舞社熱舞迎賓，鍾東錦、陳美琦捐贈100萬元獎助學金，由縣府教育處副處長彭德俊代表受贈，同時回贈鍾東錦感謝狀。立委陳超明、副議長張淑芬、南庄鄉長羅春蓮、地區議員、代表等人到場恭賀獲獎學生，頭份、三灣、南庄各國小、國中、高中校長及家長也到場分享喜悅。

    鍾東錦表示，自己讀書時也常接受社會的獎助學金，可以買自己喜愛吃的東西和愛看的書籍，現在回憶起來還是覺得很快樂；自己行有餘力來幫助學生，是一件很快樂的事情，尤其受獎學生有很多是自己興華國中部的學弟妹，讓他感覺更有意義。

    鍾東錦說，一件事或一個行動，要很多人一起才能完成，他感謝牽手陳美琦的無悔支持，也謝謝獎學金評審委員會召集人陳招池及各校長、議員、鄉鎮市長、秘書、代表、家長共同參與，讓他相當感動。

    鍾東錦強調，教育是翻轉人生的重要力量，而獎助學金不只是補助，更是一份陪伴與信任。他說，縣府會持續結合社會各界力量，讓愛鄉行動成為能夠年年延續、穩定運作的教育支持制度，陪伴更多孩子安心學習、勇敢追夢。

    鍾東錦來自南庄鄉礦工家庭，自小家境清寒，求學期間獲獎學金而受益良多，他擔任議長之後，回饋鄉里，發起愛鄉行動獎助學金計畫，每年捐出100萬元頒發頭份市、三灣鄉、南庄鄉清寒、弱勢家庭的優秀學子獎助學金，迄今已邁入第七年，總計幫助超過1400名學生。

    苗栗縣長鍾東錦攜妻子陳美琦，今天在縣立興華高中禮堂頒發「愛鄉行動獎助學金」，夫妻倆也當場承諾，只要還有一口飯吃，一定會持續捐錢助學「一輩子」。（縣府提供）

    苗栗縣長鍾東錦攜妻子陳美琦，今天在縣立興華高中禮堂頒發「愛鄉行動獎助學金」，夫妻倆也當場承諾，只要還有一口飯吃，一定會持續捐錢助學「一輩子」。（縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播