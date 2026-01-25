何欣純陪民眾拔白蘿蔔 要翻轉台中「慶記、垃圾之都」形象

民進黨台中市長參選人何欣純（中）到南屯拔白蘿蔔。（記者黃旭磊攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純持續進行「欣欣向榮」傾聽市民心聲座談，今天趕往南屯楓樹里蘿蔔田，由民進黨台中市議員何文海陪同，超過1800民眾共度農村體驗時光，何欣純說，要努力翻轉民眾對台中「慶記（子彈）之都」、「垃圾之都」印象，當選市長後將提高見警率、推動外埔二期實質建設降低廚餘清運負擔。

何文海向楓樹里農友借來兩公頃農地，利用種植水稻空檔期，近三個月用心栽培蘿蔔顆顆碩大飽滿，何欣純今天撩褲管下田「拔蘿蔔」，與大、小市民參與「親子拔蘿蔔田園嘉年華」，田埂間充滿歡笑聲，爸爸媽媽帶小孩親近土地，體驗農村生活美好。

何欣純說，民眾對台中有「慶記（子彈）之都」、「垃圾之都」印象，她感到很遺憾，當選市長後要努力翻轉並針對問題去解決。

何欣純強調，「市長換欣、台中普發現金」，台中這家公司賺錢，城市紅利需與市民股東共享，另外，台中進入超高齡社會要照顧「序大人」（台語：長輩），老人健保、敬老愛心卡補助，「被造謠抹黑說是民進黨老人健保補助會取消」，好的政策她會延續下去。

