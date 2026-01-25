國民黨恐硬闖「4爭議法案」 民進黨團：阻擋到底

民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者林哲遠攝）

本週將迎來本會期最後2次院會，面對國民黨立委力推的「黨產條例」、「離島建設條例」、「立法院組織法修正草案」助理費除罪化、「衛星廣播電視法修正草案」等相關爭議法案皆過一個月冷凍期，恐在本週強硬闖關。民進黨團今日表示，上述法案罔顧社會公平正義，僅為護航特定個人、族群民進黨團將阻擋到底，並呼籲欲參選年底大選的藍白立委要慎重考慮。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，以過去兩年的經驗，只要藍白多數，要過的案子沒有不能過的，除非他們忌憚社會的反撲才會有所節制。這證明了民主制度當中選民、選舉是最後的把關，接續年底的大選藍白的候選人都要去爭取選民的支持，包含有數十位的藍白立委都要面對選區選民的考驗，而他們在立院面對爭議法案的態度將成為重要關鍵。

請繼續往下閱讀...

「民進黨團會去強調這些法案都是針對特定利益的護航！」鍾佳濱列舉，從「黨產條例」護航婦聯會、救國團；「中天條款」要讓一個境外勢力的認知戰可以長驅直入；陳玉珍所提的「經貿特區條例」則是為中國洗產地量身訂做的法案；至於助理除罪化，無疑是為國民黨立委顏寬恒解套。

鍾佳濱批評，上述法案都是指向特定的個人、地區或特定利益的選民，這樣的法案任何政黨都要慎重的去考慮是否支持，否則選民在今年底的大選中將用選票對他們提出質疑。

書記長陳培瑜認為，目前針對上述爭議法案，藍白綠幾乎沒有共識。民進黨團也已在黨團協商的過程表達了反對的原因，但藍白為了照顧特定族群的利益，完全不在乎社會公平正義及資源分配的適當方式，又硬要過水協商和暴力表決。

「畫面我們雖然已經很熟悉，但依然感到憤怒，後續我們依然會阻擋到底。」陳培瑜強調，尤其是所有爭議法案都與利益分配有關，這樣的修法因人設事，根本就是無視立委職權和倫理規範。跳梁小丑恐怕已經不足以描述他們的真面目，對於台灣人來說，只為維護設已利益的分配的政黨，甚至急著想要去敵國輸誠的這些人，到底憑什麼領台灣人民的納稅錢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法