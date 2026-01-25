民進黨「空戰輔選團」啟動下鄉 密訓2026選戰幕僚強化AI力

民進黨迎戰2026選戰，除了力拚農曆年前完成提名，軸線也已轉向地方大選的幕僚整備。（資料照）

面對AI時代資訊爆炸與假訊息挑戰，民進黨迎戰2026選戰，除了力拚農曆年前完成提名，軸線也已轉向地方大選的幕僚整備；主責文宣的黨副秘書長翁世豪、新媒體中心主任阮俊達領軍組成「空戰輔選團」已啟動下鄉計畫，走訪各縣市競選團隊傳授議題攻防與空戰經驗，確保中央與地方在選戰節奏上達成高度同步，全面強化戰力。

黨內人士指出，AI時代資訊爆炸與假訊息氾濫的挑戰，民進黨除了強化黨中央的闢謠平台外，翁世豪、阮俊達領軍的「空戰輔選團」也深入基層，傳授議題攻防實務與空戰數據應用，更與地方團隊進行深度議題交流，並建立即時反應機制，確保中央與地方步調一致，讓地方候選人在面對輿論戰時不再孤軍奮戰，包括新聞部副主任黃子一、發言人韓瑩及新媒體小編群等都已曾下鄉。

民進黨空戰策略聚焦三大方向，首先是「強化政策宣傳」，將執政一年多來的政績轉化為易於傳播及理解的數位內容；其次是守住議題攻防陣地，針對總預算案、國防特別條例及攸關地方資源分配的「財劃法」等重大法案，明確傳達中央立場；最後是精準的闢謠澄清，針對像是民眾黨所謂「國防特別預算只有2張A4紙」的這類不實指控，第一時間以正確資訊回擊、奪回話語權。

據悉，新媒體中心也正籌劃全新影音節目，將「走入在地」民進黨縣市長參選人，透過多元媒介題材拉抬候選人知名度，展現地方特色。在選舉幕僚的人才整備上，民進黨也雙軌並進，青年部正大舉招募18至30歲的年輕戰力，本週開課的培力營將邀請黨主席賴清德、黨秘書長徐國勇擔任講師，在實戰培訓後媒合到各縣市競選陣營，全力迎戰2026地方大選。

