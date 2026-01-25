立院週五最後一次院會 藍白恐強推不在籍投票、衛廣法修法等案三讀

立法院院會（資料照）

民眾黨黨團將在下（2）月「大換血」，黨團總召、主席黃國昌等6人都將辭去立委職務，但此前，延長至本月底的立法院第4會期最後一次院會前，逾新台幣3兆的中央總預算案、以及高達1.25兆的國防特別條例躺在立院未付委，由藍白合推的不在籍投票草案、不當黨產及衛廣法修正案等爭議法案，加上718億新興預算均可能在週五（30日）最後一次院會上力推三讀，將是各界焦點。

這些法案包含與國民黨聯手推出的「不在籍投票法草案」、「不當黨產條例修正草案」、「衛星廣播電視法修正草案」，及「眷村改建條例修正草案」、「公共電視法修正草案」。

上述由民眾黨主推的新增法案及法案修正案中，前三案分別會影響我國現行投票選舉制度、威權遺緒轉型正義和中天新聞台復台資格，後二案則會徒增政府都更財政負擔，並可能癱瘓公共電視董事會正常運作。

此外，因應行政院提出高達1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，黃國昌日前宣稱提出的黨團版國防特別條例，加上立委陳昭姿目前正全力推動放寬代理允母限制的「人工生殖法修正草案」，也有高機率在週五的本會期最後一次院會上強行過關。

民眾黨團在去年12月下旬提案延長立法院本會期至今年1月底止，週五將是會期最後一次召開院會，包含中央總預算在內的多項議案，至今仍未獲表決付委或經實質審查，因而成為各界關注焦點；此外，立法院新會期預計2月24日開議，若本週院會未能審完剩餘法案，則要休息約3週後才能再議。

