國民黨列賴總統7大跳票 民進黨反擊：1根手指指別人、4根指自己

針對立法院國民黨團今天發文指控，賴清德總統上任後有7大跳票，包括社宅下修、海鯤號仍未潛航測試、F-16V一架都還沒來等；民進黨發言人李坤城受訪反駁，國民黨1根手指指著別人、別忘了有4根指向自己，國民黨身為國會最大黨，卻不斷「當家鬧事」，拖延總預算付委、8度阻擋軍購，以扯執政黨後腿為樂，最後受傷的是全體台灣人民。

李坤城表示，國民黨是國會最大黨，卻不斷「當家鬧事」，從前年強推國會擴權法案，被憲法法庭宣判違憲；到去年三度惡修財劃法，弱化中央應變緊急事項能力，國民黨這兩年來在立法院就是「搶權又搶錢」，棄國家安全於不顧，只搞政治鬥爭，不管經濟民生，是個只為反對而反對的在野黨。

李坤城指出，當國民黨1根手指指著別人，別忘了有4根手指指向自己，去年應該通過的今年度中央政府總預算，到目前已經超過150天卻還沒有付委審查，嘴巴說會重視國家安全，卻連續8次在程序委員會阻擋國防特別條例。

李坤城呼籲國民黨，以蒼生為念，莫以扯執政黨後腿為樂，否則最後受傷害的是全體台灣人民。

