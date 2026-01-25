白沙鄉普發現金1萬元 鄉代會正副主席假日前往各村視察發放情形

白沙普發現金1萬元，總價值1億24萬元。（記者劉禹慶攝）

白沙振興經濟全鄉發放1萬元春節禮金，進入第2天的領取作業，為關心民眾領取情形，促成這次發放禮金的代表會白沙鄉代會正、副主席吳良添和許龍聰，今（25）日連袂前往各村視察！

率澎湖之先！白沙鄉春節前普發現金1萬元現金，原本白沙鄉公所提案5000元，經白沙鄉民代表會加碼成10000元，並召開第22屆第16次臨時會第2次會議上拍板定案，鄉公所已於1月24、25日兩天開始在各村發放！正副主席吳良添和許龍聰表示，白沙鄉農曆春節前全鄉民衆普發現金1萬元資格、經白沙鄉公所召開會議後，其落日條款訂於去年12月26日提案日前，設籍白沙鄉民都有資格領取，預計符合資格的鄉民約有1萬餘人，總經費1億零24萬元。

白沙鄉公所表示，在元月24-25日這兩天，請民眾備妥領取所需各項資料，有序排隊，等候領取。若無法於24、25日領取者，在今年4月30日止前，均可於上班日時間內，前往戶籍所在地村辦公處領取。

由於白沙鄉開了普發現金10000元前例後，目前離島望安、七美鄉都有意跟進，但白沙鄉有林加由基金挹注、望安鄉則有捐地節稅收入，澎湖其餘鄉市苦無財源挹注，因此不敢表態貿然跟進，引發不少民眾誤解，更有人直接要求澎湖縣政府普發1萬現金。

白沙鄉代會主席吳良添（右二）、副主席鄭龍聰（左），巡視普發現金情形。（記者劉禹慶攝）

