民進黨台北市長誰出戰？王世堅：鄭麗君是最適合人選

民進黨立委王世堅（中）對於民進黨的台北市長人選，他再次強調個人完全沒有意願，並提到行政院副院長鄭麗君是最適合的人選。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委王世堅今天到新北市土城區幫立委吳琪銘兒子、新北市議員參選人吳昇翰站台前受訪，對於民進黨的台北市長人選，他再次強調個人完全沒有意願，另澄清黨是否提名他，跟過去他對蘇貞昌的相關批評無關，至於行政院副院長鄭麗君這次對美談判的用心，她認為是最適合的人選，也包括民進黨秘書長徐國勇、前秘書長林右昌、立委莊瑞雄、吳思瑤、前立委高嘉瑜，王世堅說「她們都非常適任」。

王世堅接受媒體聯訪被問到，過去他曾對時任行政院長的蘇貞昌有過批評，外界傳是此因導致王世堅被排除在台北市長的人選名單外，王世堅回應，不提名他的原因，第一點，「因為我個人完全沒有意願」，黨應該讓最強的，尤其在首都台北市要讓最強的人出來才對，民進黨人才濟濟，比他強、優秀的太多了；第二點，過去對蘇院長的批評，是基於擔任民意代表，不管哪一黨，有做得不是那麼妥適的，當然要提出批評跟建言，「我相信以蘇貞昌他的大氣，他根本完全不把過去人家對他的批評當一回事，所以這也不會是成為是不是提名的一個關鍵因素，如果是，我也沒辦法」，從政者就是要有這個雅量。

媒體也問到，鄭麗君昨天在電視專訪說好像對選舉沒有這樣的想法，誰來勸進鄭麗君有辦法讓她點頭？王世堅回應，「我不曉得」，就他理解，鄭麗君不論學、經歷或個人才德，她都是非常適合的人選，尤其這次對美談判，看她不眠不休都在針對跟美國談判的各項農產品、高科技產品，用心全身投入，所以才說她是最適合人選，「當然我不知道她同不同意，這個須由決策當局協商」。

媒體另問到，對於民進黨前秘書長的林右昌看法，王世堅表示，相信他的政治歷練也是非常夠的，他也不失為一位好的人選；而若鄭麗君不選台北市長，有可能是行政院長卓榮泰去犧牲打，是否會有點被消耗太多？王世堅表示，「所以我現在也不敢推薦他」， 因為他一路上提攜了非常多的好朋友，包括自己、徐國勇等人，看他好像意願也不強，「所以我就不敢說了」。

