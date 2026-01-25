為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌「非常失望」不排除合作柯志恩 賴瑞隆：為高雄爭取6千億經費

    2026/01/25 13:25 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆強調10年來，為高雄爭取了6千億的重大建設經費，也獲得公督盟連續19會期的優秀立委。（記者葛祐豪翻攝）

    賴瑞隆強調10年來，為高雄爭取了6千億的重大建設經費，也獲得公督盟連續19會期的優秀立委。（記者葛祐豪翻攝）

    民眾黨主席黃國昌今（25日）於高雄受訪時，公開表示對民進黨市長參選人賴瑞隆「非常失望」，不排除跟國民黨市長參選人柯志恩合作；對此，賴瑞隆回應說，他這10年為高雄爭取了6千億的重大建設經費，也獲得公督盟連續19會期的優秀立委。

    民眾黨前任與現任黨主席柯文哲、黃國昌，今（25日）連袂南下高雄，面對2026高雄市長選戰，黃國昌受訪強調「拉下民進黨候選人是大家的共識」，他並批評民進黨市長參選人賴瑞隆，在國會表現讓人非常失望，未來也不排除跟國民黨市長參選人柯志恩合作。

    對此，立委賴瑞隆回應說，他擔任立委10年期間，早上到台北開會、晚上再趕回高雄，這10年來為高雄爭取了6千億的重大建設經費，也獲得公督盟連續19會期的優秀立委，及多次口袋國會評鑑的優良立委。

    面對黃國昌的攻擊，賴瑞隆僅強調「我相信高雄市民最關心的事，是讓高雄如何建設、讓高雄更好!」

    民進黨高雄市議員擬參選人蘇致榮則痛批黃國昌無視客觀數據，施展標準的「昌式抹黑」，一個被認證玩假球、搞雙標的黨主席，竟然有臉批評獲得19次優秀立委肯定的賴瑞隆，這不僅是標準的抹黑，更是為了選舉利益在「打假球」。

    針對黃國昌拋出願與柯志恩合作的風向，蘇致榮分析，這證明在藍白眼裡，根本沒有高雄的長遠發展，只有政治算計，藍白聯手在立法院阻擋高雄73億元建設預算，現在又無視客觀評鑑數據，企圖透過政治結盟拉下特定候選人，高雄不歡迎這種惡質的政治口水。

    圖
    圖 圖 圖
