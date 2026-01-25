為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    再戰高嘉瑜恐釀泛綠分裂？吳欣岱反譏：政治人物的算計

    2026/01/25 12:58 記者蔡愷恆／台北報導
    台灣基進台北黨部主委吳欣岱宣布投入2026年港湖市議員選戰。（記者蔡愷恆攝）

    繼2024年立委選舉後，前立委高嘉瑜以及台灣基進台北黨部主委吳欣岱皆宣布投入2026年港湖市議員選戰。吳欣岱今（25）日在內湖737市場向民眾拜早年，被問到「再度和高嘉瑜對決」，她表示沒有對決問題；中央層級選舉是單一選區，但議員是多席次，「誰跟人民真正站在一起更加重要。」也說，泛綠分裂說法是政治人物的算計，其實民眾不想看到這個。

    吳欣岱提到，這次選舉策略除了跟往年一樣，提供更加堅定的價值外，也發揮個人生活所長，包括持續執業當醫生，同時也是兩個孩子的媽媽。她希望，「可以把跟我一樣在工作與家庭奔波的爸爸媽媽、年輕人集結在一起。」

    吳欣岱指出，來逛菜市場的民眾，在過去一年多，覺得政治離我們很遠，國會在吵的事情越來越看不懂，好像立場不同完全沒有溝通空間，這件事情會讓一般民眾覺得很慌。台灣面臨少子化、中國威脅、物價上漲、貧富差距等議題，但我們選出的政治人物好像跟我們越來越遠，沒有辦法解決生活中遇到的所有煩惱，這是為什麼「台灣前進陣線」這次選擇站出來。

