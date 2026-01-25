高雄大社三寶節登場 市長藍綠選將台上互槓較勁

柯志恩（前排左起）、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩同台行銷大社農特產。（記者洪臣宏攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩與立委邱議瑩昨在義消年終餐會上，為了總預算案致詞互槓，高雄「大社開運有三寶」蜜棗節今（25）日登場，換上民進黨市長參選人賴瑞隆開槓，與柯台上致詞時交鋒。柯志恩也提及昨「兩女對戰」，對邱議瑩說「人家還以為妳要選市長」，邱搖手連聲說「我沒有！」台下民眾看3人較勁不禁莞爾。

「大社開運有三寶」今在大覺寺廣場舉行，賴瑞隆與曾參與民進黨市長初選的邱議瑩、許智傑及柯志恩，都出席行銷農特產。

賴瑞隆致詞時，提到總預算案的重要性，他問台下「立法院要通過預算，好不好？」，民眾鼓掌叫「好！」，他說，現在國民黨、民眾黨擋總預算，連審查都不審查，一月份即將結，預算還無法通過，這樣國家無法運作，補助款也無法下來，他拜託柯志恩回去跟國民黨講，趕快通過，這是為了國家及百姓，拜託國民黨立委，不分黨派，建設高雄、建設台灣，讓台灣、高雄更好，是大家共同的目標。

柯志恩緊接著上台，提及最近總被問到總預算案，她對著台下邱議瑩說，昨天和邱議瑩兩女對戰，「人家還以為妳要選市長」，台下邱議瑩馬上搖手連喊「我沒有！」，柯笑著說「那看起來就是我們兩人的對峙」，她盛讚邱「有市長的氣魄」。

她說，民進黨一天到晚說藍白不審總預算，現在的預算要舊的延續下去，新的預算對民生很重要的，都抽出來逕付二讀，不是藍白不審預算，而是現在有一個關卡，希望行政院共同解決，就是三讀通過的給軍人加薪，給退休警消福利更好，通過之後，就會坐下來好好審預算，她說，預算是持續的，福利沒有受到任何損害，高雄的福利大家一定要爭取到底，任何人當市長都要守住，高雄的預算一定可以完全執行。

賴瑞隆台上批藍白擋總預算，柯志恩台下聽講。（記者洪臣宏攝）

柯志恩台上與賴瑞隆交鋒，也開邱議瑩玩笑。（記者洪臣宏攝）

大社「大社開運有三寶」蜜棗節活動登場。（記者洪臣宏攝）

