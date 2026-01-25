民眾黨擬提軍購條例草案 羅智強重申：賴總統先做國情報告

國民黨團書記長羅智強。（資料照，記者塗建榮攝）

行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案無法付委。民眾黨主席黃國昌今日在高雄受訪指出，立法院民眾黨團將自提軍購特別條例版本，明（26日）會召開記者會向外界報告。對於國民黨團是否有要自提版本或與民眾黨共提，立法院國民黨團書記長羅智強重申，他的回答，沒有改變，請賴清德總統先來做國情報告，並接受諮詢。

美國在台協會（AIT）處長谷立言支持台灣軍購，並直言「Freedom is not free」，總統賴清德也強調，「自由不是免費的」，台灣正面臨來自中國的嚴峻威脅、必須全力支持國軍，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最實質、最有力的支持，也是愛護國家最具體的表現，懇請在野黨不要再阻擋，應讓國防特別預算儘速完成審議，讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼地保家衛國。

黃國昌今日受訪指出，民眾黨團將自提軍購特別條例版本，明（26日）會召開記者會向外界報告。對此，羅智強表示，國民黨團的立場還是希望賴總統能夠來立法院做國情報告，並接受諮詢。

