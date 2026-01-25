為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北捷行動電源禁令反覆 柯文哲也有話要說

    2026/01/25 12:30 記者葛祐豪／高雄報導
    針對北捷行動電源禁令，柯文哲（左）強調行動電源使用是必然的，禁止使用不太可能。（記者葛祐豪攝）

    針對北捷行動電源禁令，柯文哲（左）強調行動電源使用是必然的，禁止使用不太可能。（記者葛祐豪攝）

    民眾黨前任黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌今（25日）連袂南下高雄，參加前市議員林于凱舉辦的青年論壇；針對台北捷運行動電源禁令反覆，曾任台北市長的柯文哲受訪指出，行動電源使用是必然的，禁止使用不太可能，經濟部應該要注意提升產品安全性。

    台北捷運公司前天宣布，請旅客勿在站內使用行動電源，引發討論。昨天北捷急轉彎，強調是希望旅客在捷運上盡可能不要使用行動電源，並無禁止使用，也不會勸阻或制止，並為造成困擾致歉。

    對此，媒體今天詢問柯文哲，他曾任台北市長，有沒有好的建議方案？柯文哲回說，現在3C產品愈用愈多，行動電源的使用是必然的，經濟部對於行動電源的安全性要提高；禁止使用不太可能，應該是產品安全性要注意。

    此外，同行的黃國昌立委任期進入最後一星期，他受訪時表示「沒有特別的感覺」，強調民眾黨的工作習慣跟柯文哲一樣，早上起來在工作崗位上認真工作，因為民眾黨的存在多努力一分，讓台灣社會多進步一分，這個就是人民的期待。

    另針對軍購特別條例，黃國昌透露明天（26日）下午將召開記者會，向外界報告民眾黨版本。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播