北捷行動電源禁令反覆 柯文哲也有話要說

針對北捷行動電源禁令，柯文哲（左）強調行動電源使用是必然的，禁止使用不太可能。（記者葛祐豪攝）

民眾黨前任黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌今（25日）連袂南下高雄，參加前市議員林于凱舉辦的青年論壇；針對台北捷運行動電源禁令反覆，曾任台北市長的柯文哲受訪指出，行動電源使用是必然的，禁止使用不太可能，經濟部應該要注意提升產品安全性。

台北捷運公司前天宣布，請旅客勿在站內使用行動電源，引發討論。昨天北捷急轉彎，強調是希望旅客在捷運上盡可能不要使用行動電源，並無禁止使用，也不會勸阻或制止，並為造成困擾致歉。

對此，媒體今天詢問柯文哲，他曾任台北市長，有沒有好的建議方案？柯文哲回說，現在3C產品愈用愈多，行動電源的使用是必然的，經濟部對於行動電源的安全性要提高；禁止使用不太可能，應該是產品安全性要注意。

此外，同行的黃國昌立委任期進入最後一星期，他受訪時表示「沒有特別的感覺」，強調民眾黨的工作習慣跟柯文哲一樣，早上起來在工作崗位上認真工作，因為民眾黨的存在多努力一分，讓台灣社會多進步一分，這個就是人民的期待。

另針對軍購特別條例，黃國昌透露明天（26日）下午將召開記者會，向外界報告民眾黨版本。

