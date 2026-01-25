民進黨彰化縣只9鄉鎮登記唯一永靖拚連任 員林、和美找人徵召

民進黨彰化縣4位鄉鎮長，僅永靖鄉長魏碩衛拚連任，其他3人換跑道選縣議員。（資料照）

年底彰化縣五合一大選，民進黨彰化縣黨部已經完成縣議員、鄉鎮長、鄉鎮市民代表及村里長等地方公職人員選舉登記，目前進行提名作業中，全縣26鄉鎮市長僅9個鄉鎮長有人登記，多數抱蛋，縣黨部將徵召與合作聯盟雙軌運作，目前確定徵召已有員林市、和美鎮，但仍有包括縣長參選人陳素月的立委本命區在內的多個鄉鎮，還在苦尋選將中。

目前，民進黨現任鄉鎮長4人，僅永靖鄉長魏碩衛登記拚連任，彰化市長林世賢、福興鄉長蔣煙燈、芬園鄉長林世明均換跑道選縣議員。這次登記9個鄉鎮市，二林鎮吳聰明、永靖鄉魏碩衛、秀水鄉葉國雄、芬園鄉郭哲榮、花壇鄉許澤鈿與葉繼元、鹿港鎮楊妙月、溪州鄉巫宛萍、彰化市黃柏瑜、福興鄉陳巧芬與黃厚綿，本週三（28日）福興鄉民調，緊接著本週五（30日）花壇鄉民調，結果論輸贏。

彰化縣農業與傳產並重，民進黨儘管在總統、立委及縣長政黨PK的大選中愈來愈佔上風，但是，在鄉鎮長選舉版圖中藍大於綠的結構依然屹立不搖，民進黨在這一塊有非常大的努力空間，尤其首善之區的彰化市，還有新大樓蓋很多、外來人口不斷增加的員林，以及人口第三多的和美鎮，目前僅彰化市黃柏瑜登記，員林、和美還在苦找人。

陳素月的大票倉，永靖、田尾、大村、二水、田中、員林、社頭這7鄉鎮，除了永靖拚連任，其他6鄉鎮擬採徵召或合作，徵召人選尚未浮出檯面。

不願具名的政壇人士指出，2022鄉鎮長選舉，全縣26鄉鎮市長藍營與無黨籍佔比逾8成，綠營得票率偏低，尤其南彰化票倉更是藍營鐵票區，這次大選，民進黨若不補強基層，恐難翻轉目前藍綠嚴重失衡的局面。

面對基層版圖失衡，縣黨部表示，未來將針對無人登記的區域主動出擊，透過徵召或與友軍合作，力求讓執政鄉鎮只能增不能減的目標努力。

參選彰化縣長的立委陳素月，與年輕人互動頻繁，立委選區鄉鎮本命區經營已久。（陳素月服務團隊提供）

