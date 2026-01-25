黃國昌喊「拉下賴瑞隆」 尹立、張博洋：高雄不是政治投機客分贓舞台

黃國昌（左）、柯文哲（右）今天連袂現身高雄駁二，與支持者合影。（記者葛祐豪攝）

面對2026高雄市長選情，民眾黨主席黃國昌今（25）日在高雄受訪強調「拉下民進黨候選人是大家的共識」，表示不排除和國民黨柯志恩合作；對此，高雄市議員參選人尹立、市議員張博洋反批說，高雄不是政治投機客分贓的舞台，高雄人的未來不容外地政治勢力操作、消費，指黃國昌抹黑高雄政治，是一貫式的「昌式抹黑」。

尹立指出，黃國昌此類言論，是一貫式的「昌式抹黑」，無論後續再如何包裝或咆哮，核心目的只有政治利益，完全看不到對高雄建設與市民福祉的關心。

尹立強調，賴瑞隆連續19次獲評為優秀立委，是經過公正單位長期檢驗的專業表現；反觀黃國昌，涉將國防機密帶離並出現長達42秒去向不明的爭議，相關疑雲至今未清，卻頻頻對高雄政治說三道四，實在令人質疑其立場與資格。

尹立進一步指出，藍白陣營高喊「公開透明」，實際作為卻屢遭公民團體與社會質疑。公民監督國會聯盟於2025年5月22日即發布聲明，直指藍白兩黨在立法院運作中呈現「假透明、真表演」現象，不僅將利益迴避相關資料全面隱匿，公費出國考察資訊至今也未完整揭露，與其所宣稱的公開透明價值明顯背離。

尹立重申，守住高雄，需要的是能立即面對問題、解決問題的即戰力。他表示，自己從文化局長到投入公民運動，始終站在第一線，對高雄不只有熱情，更有實際執行力。面對藍白合所帶來的政治亂象，絕不退縮，也不會坐視高雄的尊嚴被踐踏。「高雄人要的是建設、是踏實做事的人，而不是政治話術與雙重標準的政治操作!」

針對藍白政治操作，張博洋也直言，柯志恩看板不放國民黨黨徽，又刻意營造「和柯文哲沒有不一樣」的形象，結果實際上卻早已朝合作方向前進，前後說法明顯矛盾，形同欺騙選民。

