台中姐弟爭基層焦慮 楊瓊瓔稱「這樣做」才不會有後遺症

國民黨立委楊瓊瓔爭取台中市長黨內提名，今天到中區第二市場拜票，有攤商熱情送上肉包，楊瓊瓔也送上春聯。（記者陳建志攝）

國民黨立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長黨內提名，今天一早安排前往台中中區第二市場進行掃街拜票，強調在市場、夜市可以聽到最基層、真實的聲音，一定會堅持到底持續前進，對於提名人選遲未決定，基層對此感到焦慮，楊瓊瓔表示，可以理解基層的期待和時間的壓力，但強調真正能讓基層安心的，不只是快，而是公平的制度，才能團結、沒有後遺症。

楊瓊瓔今天一早前往第二市場拜票，有商家熱情送上餅乾、杏仁茶，也有攤商送上熱騰騰的包子，祝她「馬到成功」，更有民眾親切跟她拍照留念，楊瓊瓔也展現親和力熱情和攤商還有民眾互動。

楊瓊瓔表示，平常就在基層走，最近常掃市場，碰到不少好朋友、同學，可以聽到最真實的聲音，而且跟她喊「加油！加油！」讓她非常感動，也有鄉親跟她說「你一定要堅持」，一定會堅持到底持續前進。

至於何時再進行第2次協調？楊瓊瓔表示目前並未接獲通知，一切靜待黨中央安排。

對於國民黨提名人選遲未定，基層對此感到焦慮，楊瓊瓔表示，我非常理解，也完全感受到基層的期待與時間壓力。大家都希望早一點確定人選，這一點我跟江副院長沒有不同。但我也認為，如果為了快而倉促定案，卻留下不公平或制度不清楚的疑慮，後續的整合成本只會更高，反而更不利於選舉。強調真正能讓基層安心的，不只是快，而是公平、團結、沒有後遺症。

