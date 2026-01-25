為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民眾黨籍馬公市代會副主席莊國輝 宣布投入議員選舉

    2026/01/25 11:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市代表會副主席莊國輝，宣布投入澎湖縣議員選戰。（莊國輝提供）

    馬公市代表會副主席莊國輝，宣布投入澎湖縣議員選戰。（莊國輝提供）

    台灣民眾黨創黨主席柯文哲夫人陳佩琪，祖籍澎湖，民眾黨在澎湖設有黨部，但僅有1席馬公市代表公職，就是副主席莊國輝，今年底五合一選舉，莊國輝宣布更上層樓，挑戰澎湖縣議員席次，另一位可能出馬參選的是前澎湖縣副縣長許智富，但尚未定位參選何種公職。

    莊國輝表示，為了把澎湖帶進下一個世代，決定站出來。這些年在馬公市民代表會服務，看見基層的努力，也看見制度的不足。許多問題，不是沒人做事，而是制度老了、資源分散了，讓努力事倍功半。相信只有把制度改好，基層才不會那麼辛苦，民眾才能真正有感。也要讓每一筆預算用在對的地方，強化預算透明與績效管理，讓澎湖的錢，花得值得。

    因此，決定參選澎湖縣議員（馬公市選區，應選11席、2席婦女保障名額），把在地方累積的經驗，升級為澎湖縣政改革的力量，為孩子、為家庭、為長輩，打造更安心的澎湖。

    莊國輝呼籲選民請給他一個機會，讓我們一起，把澎湖帶進下一個世代。將制度改變，並監督預算，穩健向下一個世代前行。

    莊國輝宣布投身下屆澎湖縣議員選舉，另一位曾任馬公市代會主席的代表吳仁祥，也有意投入縣議員選舉，2人都是馬公第2選區代表，現已群雄並起，爭取2人留下的職缺。

    莊國輝（左）以世代交替、監督預算、改變制度為參選主題。（莊國輝提供）

    莊國輝（左）以世代交替、監督預算、改變制度為參選主題。（莊國輝提供）

