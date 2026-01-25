批盧秀燕爭選總統 何欣純怒喊︰「營養午餐我要做全套」

民進黨台中市長參選人何欣純（右）與台中市議員陳淑華合辦「欣欣向榮」傾聽座談。（記者黃旭磊攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨天被苗栗後龍山邊媽祖鑾駕轉向停駐，今天持續興奮稱「大轉彎賜福於我」，她也批評台中市長盧秀燕爭選總統，跟上台北市長蔣萬安補助營養午餐政策只做半套，她當選市長後要「做全套」，連私校學生也要一起補助。

何欣純今天上午由民進黨台中市議員陳淑華安排，到西屯區何福里活動中心舉辦「欣欣向榮」傾聽市民心聲座談，由於苗栗後龍山邊媽祖，24日中午停駕中區萬春宮，鑾轎原突右轉，直往何欣純所在位置停留約2分鐘，何欣純今天持續感動稱，媽祖起駕「大轉彎賜福於我」，沒想到山邊媽會轉到她這邊賜福，驚喜感動到語無倫次這是她的福氣與責任。

何欣純說，台中補助營養午餐政策由議會通過多年，盧秀燕一直不做，可能想跟蔣萬安爭選總統，一聽到台北要補助「她驚著了」趕快跟做，營養午餐只做半套。

何欣純強調，台中財力絕對夠要「做全套」，不只補助公立學校，私立學校2萬5千多名學生也是我們的孩子，家長也有繳稅，她當選市長不分公私立台中市國中小學童都由市府補助，現在孩子設定餐費在45-55元太少，還要提高並採用有機、安全食材。

民進黨台中市長參選人何欣純（中）與台中市議員陳淑華，高喊「市長換欣、普發現金」。（記者黃旭磊攝）

