    首頁 > 政治

    民團發起「鏟黨產、護國產」大遊行 27日赴立院向國民黨抗議

    2026/01/25 11:52 記者陳鈺馥／台北報導
    經濟民主連合智庫、台灣公民陣線等民團發起「鏟黨產、護國產」遊行，預定27日（週二）上午至立法院向國民黨立委抗議。（圖擷取自臉書）

    經濟民主連合智庫、台灣公民陣線等民團發起「鏟黨產、護國產」遊行，預定27日（週二）上午至立法院向國民黨立委抗議。（圖擷取自臉書）

    國民黨立委提案修正黨產條例，將救國團排除附隨組織之外，並限縮附隨組織定義，將造成近400億元不當黨產無法收歸國有。經濟民主連合智庫、台灣公民陣線等民團發起「鏟黨產、護國產」遊行，預定27日（週二）上午至立法院抗議。

    為向游灝等37名國民黨立委表達抗議，以及讓歷史記住國民黨及其附隨組織當年如何不公不義強奪國家與人民的財產，台灣公民陣線、經濟民主連合智庫、好民文化行動協會、辜寬敏基金會、陳文成基金會共同舉辦「鏟黨產、護國產」活動。

    主辦單位規劃，1月27日上午10時，於台北市中山北路一段30號的「原救國團不當黨產所在地」集合，將一起步行至濟南路立法院群賢樓外，向立法院表達抗議。

    民團說明，台北市中山北路一段30號房屋，原本為救國團不當取得的財產，並為「中國青年服務社」社址所在，2016年7月25日立法院三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，8月10日總統公布施行，救國團卻搶在8月8日將該土地移轉給建設公司。

    民團批評，此提案立委為游顥、陳永康、顏寬恒、張嘉郡、林沛祥、黃建賓、馬文君、蘇清泉、廖偉翔、徐巧芯、鄭正鈐。連署人有陳玉珍、葛如鈞、柯志恩、謝衣鳯、鄭天財、吳宗憲、謝龍介、翁曉玲、王鴻薇、楊瓊瓔等立委。本次「鏟黨產、護國產」活動是抗議藍營立委為不當黨產解套，邀請社會各界一起行動。

    台灣基進主張，不當黨產是威權時代黨國體制對台灣社會的掠奪，民主化的台灣不走回頭路，若藍白再度強硬通過修法，我們呼籲總統與行政院「不公布、不副署、不執行」。

    台灣基進呼籲，為了對國民黨表達抗議，以及記住中國國民黨及其附隨組織當年是如何不公不義強奪國家與人民的財產，邀請各位公民朋友一起「鏟黨產，護國產」。

