民進黨何時推竹市長選將 林志潔：黨會作全盤考量

交大教授林志潔（中）表示，綠營會推出最強的新竹市長人選。（記者蔡彰盛攝）

陽明交大特聘教授林志潔成立的潔伴同行協會，今舉辦民主營隊，當被問到是否代表綠營出征新竹市長時表示，黨中央會通盤考量，請大家再給一點時間，一定會提出最強的人選。

日前媒體公布民調，林志潔居於民進黨潛在參選人中最高的24.38%。她表示，市長高虹安會有41%，主因是藍白目前只有她一人被整合；至於在泛綠有5名候選人，若把單一投票的5名候選人的比重相加，其實比41%還高，她認為，民調比較正確的作法是A比B，或C比B等可能較有準度。

針對外界關心綠營竹市長人選，林志潔強調，相信黨中央跟選對會一定會通盤考慮，不只是目前的市長、明年的立委，包括今天的民主營也看到很多有志於從政的優秀青年，也請大家再給黨中央、選對會一點時間，一定會提出最強、最優秀的人選。

林志潔指出，新竹人口結構多變且特殊，支持者無需過度焦慮，民主陣營非常有機會，現任高虹安處於高度不穩定的狀態，若案件三審發回更審，恐再次面臨停職，後續選舉變數仍相當多，她將持續在地深耕，也希望外界給予在地青年更多鼓勵。

林志潔說，竹市只要再多幾萬人口就能有第2席立委，存在第三勢力空間，也牽動立委布局，她認為立委必須具備協調中央與地方的能力；至於未來的市長，面對大量移入人口，必須規畫好市政，滿足「三明治世代」需求，落實居住正義、強化教育資源等，讓護國神山工作者能安心生活。

