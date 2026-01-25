為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨何時推竹市長選將 林志潔：黨會作全盤考量

    2026/01/25 10:42 記者蔡彰盛／新竹報導
    交大教授林志潔（中）表示，綠營會推出最強的新竹市長人選。（記者蔡彰盛攝）

    交大教授林志潔（中）表示，綠營會推出最強的新竹市長人選。（記者蔡彰盛攝）

    陽明交大特聘教授林志潔成立的潔伴同行協會，今舉辦民主營隊，當被問到是否代表綠營出征新竹市長時表示，黨中央會通盤考量，請大家再給一點時間，一定會提出最強的人選。

    日前媒體公布民調，林志潔居於民進黨潛在參選人中最高的24.38%。她表示，市長高虹安會有41%，主因是藍白目前只有她一人被整合；至於在泛綠有5名候選人，若把單一投票的5名候選人的比重相加，其實比41%還高，她認為，民調比較正確的作法是A比B，或C比B等可能較有準度。

    針對外界關心綠營竹市長人選，林志潔強調，相信黨中央跟選對會一定會通盤考慮，不只是目前的市長、明年的立委，包括今天的民主營也看到很多有志於從政的優秀青年，也請大家再給黨中央、選對會一點時間，一定會提出最強、最優秀的人選。

    林志潔指出，新竹人口結構多變且特殊，支持者無需過度焦慮，民主陣營非常有機會，現任高虹安處於高度不穩定的狀態，若案件三審發回更審，恐再次面臨停職，後續選舉變數仍相當多，她將持續在地深耕，也希望外界給予在地青年更多鼓勵。

    林志潔說，竹市只要再多幾萬人口就能有第2席立委，存在第三勢力空間，也牽動立委布局，她認為立委必須具備協調中央與地方的能力；至於未來的市長，面對大量移入人口，必須規畫好市政，滿足「三明治世代」需求，落實居住正義、強化教育資源等，讓護國神山工作者能安心生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播