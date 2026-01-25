為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    第三勢力跨黨「台灣前進陣線」 首波推台北市議員港湖區吳欣岱參選

    2026/01/25 10:42 記者蔡愷恆／台北報導
    由台灣基進、時代力量、小歐盟與綠黨組成的台灣前進陣線，推出第一波台北市內湖南港市議員候選人吳欣岱（右三），今至內湖737市場向民眾拜早年、發春聯。（記者蔡愷恆攝）

    由台灣基進、時代力量、小歐盟與綠黨組成的台灣前進陣線挑戰年底選舉，第一波推出台北市內湖南港選區市議員參選人吳欣岱，今（25）日至內湖737市場向民眾拜早年、發春聯。台灣基進秘書長馬依翔、時代力量黨主席王婉諭，及台灣前進陣線新北市議員參選人陳宛毓、張佑輔也一起輔選。吳欣岱表示，希望透過台灣前進陣線做民主示範，在不同政黨、不同立場的政治人物依然願意溝通合作、求同存異，找到最大的共識，一起讓台灣往前走。

    王婉諭說，四個政黨間的合作從去年就開始進行，基於愛台灣的心態，認為台灣真的需要有第三勢力，「那我們當然看到檯面上有一個號稱自己是第三勢力，但是完全做的不是第三勢力的樣子。」也提到，第三勢力應該要有本土意識，也要理性認真做好監督。

    吳欣岱提到，這次掃市場是台灣前進陣線第一個候選人的共同行程，非常感謝各政黨的朋友一起來發春聯。她相信737市場以及這邊的鄉親，其實都非常的願意接受一個新的力量、一個年輕的聲音。

