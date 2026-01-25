童年生活成為公共服務的起點 劉和然：努力會有回報

爭取國民黨提名參選下屆新北市長的新北市副市長劉和然，規劃出版個人自傳，新書首章描繪童年生活。（圖擷取自劉和然臉書）

爭取國民黨提名參選下屆新北市長的新北市副市長劉和然，規劃出版個人自傳，回顧他從彰化出發、在新北市服務近40年的公務歷程。劉和然也在臉書公開新書第1章部分內容，陳述童年生活與成長背景，強調努力會有回報，也明白「路，從來不是被安排好的，而是一步一步走出來的」。

劉和然說，他來自彰化竹塘鄉長安村「九塊厝」， 阿公務農，一輩子話不多，卻很大方；家裡是村裡第一個裝電話、買電視的，中午鄰居們總會來家裡看黑白電視、聊布袋戲。那時他第一次懂得，「被需要，本身就是一種責任」。

劉和然表示，父親是小學老師，白天教書，下課回家還要下田，父親從不抱怨，只是默默地把該做的事一件一件做好。所以他的生命裡一直有2種氣味，一種是翻土時潮濕溫熱的「土地芬芳」，一種是父親身上混合著「粉筆灰與汗水」的味道。

他回想，國小參加校慶運動會，在400公尺跑步比賽拿到銀牌，被選入田徑隊，在運動場上，他學到教練那句話—「守住呼吸，維持自己的節奏，才能跑完全程」。

劉和然提及，國中3年，每天騎腳踏車來回14公里上學，帶著媽媽準備的1層鐵便當，再看著同學的3層便當，飯、菜、湯分開放，菜色豐富、讓人羨慕，他第一次感受到「起跑線真的不一樣」，因此在心裡埋下一個念頭，如果有一天有能力，他要替那些起跑線比較後面的孩子，多做一點事，這也是他推動教育和青年政策的初衷。

「努力會有回報，教育真的能翻轉一個家庭、一個孩子的未來」。劉和然說，童年是他走上公共服務這條路最早的起點，下一章節將回顧從聯考的考場，到人生的第一套便服歷程，從中明白一個道理，「路，從來不是被安排好的，而是一步一步走出來的」。

