為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    張又俠、劉振立落馬 學者：習近平難承受不確定忠誠

    2026/01/25 09:49 記者陳鈺馥／台北報導
    中共軍委副主席張又俠受查遭抄家。（美聯社資料照）

    中共軍委副主席張又俠受查遭抄家。（美聯社資料照）

    中共高層接連落馬，中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉「嚴重違紀違法」，遭官方立案調查。學者研判，張又俠落馬的真正意涵，不在於清除了哪一個將領，而在於顯示出中共領導人習近平已經無法承受任何不確定的忠誠。

    張又俠為中國人民解放軍上將、「紅二代」出身，曾任解放軍總裝備部長、中共中央軍委裝備發展部長等要職，其父親張宗遜是中共開國上將；張又俠是習近平2012年掌權以來，第4位被拿下的中央軍委副主席。此前，郭伯雄、徐才厚、何衛東相繼落馬。

    東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這起事件與其說是單純的軍中反腐，更應被視為習近平權力結構出現高度不安全感的具體展現。

    洪浦釗指出，張又俠不是一般將領，而是「紅二代」出身、具越戰經驗的重量級解放軍高層，同時具政治局委員身分。這樣的人物在沒有任何鋪陳的情況下被直接拿下，本身就已超出整肅貪腐的正常範疇。

    洪浦釗分析，更關鍵的是時間點，近期習近平才在省部級主要領導幹部研討班中，罕見強調「不確定難預料因素增多」，而張又俠正是該場合中缺席、並隨即引發各種傳言的對象。如今官媒證實立案調查，等於坐實了外界對中共高層內部高度不安與互不信任的判斷。

    洪浦釗進一步說，若將此事放入更大的國際脈絡來看，其心理層面的意義會更明顯。從美國跨境迅速逮捕馬杜羅，到美國中情局（CIA）刻意公開以簡體中文製作的策反教學影片，這些訊號共同指向一個核心現實，「威權體制真正的脆弱點，不在外部軍事衝突，而在內部忠誠是否仍然可靠」。

    據分析，在這樣的氛圍下，習近平對軍中是否有人被滲透、是否有人可能成為關鍵破口的焦慮，只會被不斷放大。因此，張又俠落馬的真正意涵，不在於又清除了哪一個將領，而在於它顯示出習近平已經無法承受任何不確定的忠誠。當最高領導人必須不斷透過清洗，來確認體制是否仍在掌控之中，本身就代表權力已進入高度內耗狀態。

    「這不是權力鞏固的展現，而是權力危機的外顯症狀。」洪認為，當一個領導人開始對自己最核心、最暴力化的支柱產生疑懼，並選擇以高壓整肅回應，代表真正害怕的不是外部敵人，而是體制內部那個無法完全確認的未知世界。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播