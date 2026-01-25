張又俠、劉振立落馬 學者：習近平難承受不確定忠誠

中共軍委副主席張又俠受查遭抄家。（美聯社資料照）

中共高層接連落馬，中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉「嚴重違紀違法」，遭官方立案調查。學者研判，張又俠落馬的真正意涵，不在於清除了哪一個將領，而在於顯示出中共領導人習近平已經無法承受任何不確定的忠誠。

張又俠為中國人民解放軍上將、「紅二代」出身，曾任解放軍總裝備部長、中共中央軍委裝備發展部長等要職，其父親張宗遜是中共開國上將；張又俠是習近平2012年掌權以來，第4位被拿下的中央軍委副主席。此前，郭伯雄、徐才厚、何衛東相繼落馬。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這起事件與其說是單純的軍中反腐，更應被視為習近平權力結構出現高度不安全感的具體展現。

洪浦釗指出，張又俠不是一般將領，而是「紅二代」出身、具越戰經驗的重量級解放軍高層，同時具政治局委員身分。這樣的人物在沒有任何鋪陳的情況下被直接拿下，本身就已超出整肅貪腐的正常範疇。

洪浦釗分析，更關鍵的是時間點，近期習近平才在省部級主要領導幹部研討班中，罕見強調「不確定難預料因素增多」，而張又俠正是該場合中缺席、並隨即引發各種傳言的對象。如今官媒證實立案調查，等於坐實了外界對中共高層內部高度不安與互不信任的判斷。

洪浦釗進一步說，若將此事放入更大的國際脈絡來看，其心理層面的意義會更明顯。從美國跨境迅速逮捕馬杜羅，到美國中情局（CIA）刻意公開以簡體中文製作的策反教學影片，這些訊號共同指向一個核心現實，「威權體制真正的脆弱點，不在外部軍事衝突，而在內部忠誠是否仍然可靠」。

據分析，在這樣的氛圍下，習近平對軍中是否有人被滲透、是否有人可能成為關鍵破口的焦慮，只會被不斷放大。因此，張又俠落馬的真正意涵，不在於又清除了哪一個將領，而在於它顯示出習近平已經無法承受任何不確定的忠誠。當最高領導人必須不斷透過清洗，來確認體制是否仍在掌控之中，本身就代表權力已進入高度內耗狀態。

「這不是權力鞏固的展現，而是權力危機的外顯症狀。」洪認為，當一個領導人開始對自己最核心、最暴力化的支柱產生疑懼，並選擇以高壓整肅回應，代表真正害怕的不是外部敵人，而是體制內部那個無法完全確認的未知世界。

