張又俠落馬中央軍委會剩2人 陳世民：中共短期內不敢對台動武

中共中央軍事委員會副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立遭立案調查。台大政治系副教授陳世民今（24日）受訪表示，中央軍委會7人，已有5人下台，現僅剩中共領導人習近平與去年10月四中全會後才就任副主席、管理軍紀張升民。他認為，解放軍指揮體系真空，群龍無首、軍心渙散，也顯示習高度不信任軍方，如一旦發動戰爭，也憂心遭叛變，因此研判習短期內不敢對台採取重大軍事行動。

陳世民說，中共軍方有兩大派系，其中「福建幫」，包括前政治局委員兼中央軍委副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華，已在去年10月的四中全會落馬；至於張又俠的「陝西幫」現又遭立案調查，兩大派系全遭清洗，一方面是解放軍方內部權力鬥爭，一方面也是習近平的不信任，讓軍方兩大派系倒台，「幾乎所有解放軍高層都下台了」。

陳世民指出，何衛東本來是1978年中國改革開放後，第一個軍委會副主席在任內下台，沒想到才短短3個多月又出現第2人，諷刺的是，何衛東是第1副主席、張又俠還是第1副主席。其實近1年來，張又俠就與習近平關係緊張，去年全國人大閉幕時，所有人起立轉身恭送習，張又俠卻背對，就引發兩人關係揣測。

陳世民表示，習近平任內親自升了79名上將，倒下近半，大規模清洗軍方，不僅中央軍委會，很多解放軍重要軍職沒有補實，都是代理，因此指揮統帥威望不足、缺乏歷練，很難做出正確決策判斷，讓習近平可以大權一把抓。

陳世民分析，張又俠掌管作戰體系，劉振立是參謀長，是解放作戰體系中最重要的兩個軍職，習近平短期之內恐難有足以信任的軍事指揮體系大將，這也讓習近平不敢輕易派兵打戰、對台動武，萬一軍隊派出去作戰後，叛變怎麼辦？

不過，陳世民也說，張又俠落馬倒台，也可能是習近平權力不穩，有人集結派系要鬥倒習近平，找了張又俠支持，因為要鬥倒習近平，一定要先掌握軍權，如果是這樣，台灣可能要擔心，中共高層處在權力鬥爭的不穩狀態，可能會對外採取重大軍事動作，轉移內部的亂象，提振統治的威望。

