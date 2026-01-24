「金門港旅運中心」2/3試營運 邱垂正：象徵中央與地方一條心

金門港旅運中心2月3日試營運。（擷自金門縣港務處臉書）

作為金門小三通新門戶的「金門港旅運中心」將於2月3日試營運，陸委會主委邱垂正今天訪視指出，新的通關大樓動線非常順暢，這也象徵中央與地方一條心，共同創造小三通新榮景，強調希望國人循小三通經由這裡回到台灣，都能感到驕傲。

金門港旅運中心將取代水頭碼頭通關大樓，邱垂正率副主委沈有忠等人，在金門港務處長許嘉興、金門酒廠實業股份有限公司總經理王中聖陪同下，實地踏勘小三通通關路線，邱垂正說，金門港旅運中心在小三通25週年啟用，確實帶來新氣象。

他說，新的通關大樓規劃設計新穎、精緻、場地寬闊，動線非常順暢，期許試營運後剛好面臨的春節疏運期，帶給小三通旅客耳目一新的感覺。他說，小三通象徵台灣發展兩岸和平、穩定的兩岸關係，希望2026年起，兩岸開始良性互動。

王中聖為小三通旅客請命，希望小三通增加尖峰期船班，提高乘坐舒適感，不要再被高端旅客形容搭船「像逃難」；此外，請陸委會協助放寬中國遊客簽證效期，以免因簽證效期必須趕在3、4天內出門，降低到金門旅遊的意願。邱垂正表示，前者只要有實際的承載數據都可協調，後者也正在研議中。

港務處表示，金門港旅運中心是1座4層樓鋼構建築，總工程費32億6922餘萬元，年旅次量可達350萬人旅次。1樓入境層、3樓出境層，盼透過完善旅客動線分流，提供高效率的通關服務。另配合中央推動「郵輪直靠」政策，增設兩座碼頭岸際廊道，未來可停泊國際萬噸級郵輪。

金門縣港務處長許嘉興（右一）向陸委會主委邱垂正（左三）說明小三通通關動線。（記者吳正庭攝）

金酒公司總經理王中聖（左）向陸委會主委邱垂正（右）建議，提高小三通尖峰航班，也能提升旅客乘坐舒適度。（記者吳正庭攝）

