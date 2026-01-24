竹市實體消費金領取者不到5成 曾資程批浪費7500萬人力成本

新竹市府今天發放5000元實體消費金，領取者不到5成。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天在361個據點發放5000元實體消費金，約38萬符合資格市民可實體領現金，經統計領取市民約16.5萬人、不到5成。市議員曾資程批高虹安動員近3000名人力，卻不到一半市民領現金，除勞民傷財，7500萬行政費公帑也被亂花，是低效率、高成本的失敗政策。

曾資程提到，議會通過市府編的普發現金23.5億預算，被市府拿來亂花，當時民進黨團就質疑竹市約45萬市民，除市府多編5千萬預算，其中行政費更高達7500萬元，如今高虹安市府動員3千名人力領出近20億現鈔後，把經費花在人力行政成本上，結果不到一半市民領現金，已嚴重浪費公帑。再者，高虹安市府擔心實體發現金造成排隊人潮，後續又宣布採數位登記可領5100元，導致很多市民為避免排隊改採數位登記，等同浪費兩次行政成本。批高虹安連發現金都發得零零落落，可見市政團隊執行力成效不彰。

市府表示，經統計，今天消費金實體發放人數超過16.5萬人，發放率約4成3，加上日前已發放的重陽敬老禮金匯款名冊近7萬人，全市已超過23萬人領到5千元消費金。而新竹通APP數位領取30日開跑，已有10萬人註冊，後續市府將公布線上操作指南，提醒市民可線上申請。今天發現金清點後所剩餘的現金，會統一運送回市警局保管，再由銀行派車領回。另未能在數位登記期限內領取，也可在3月10日到3月31日工作日期間，依戶籍所在地到區公所領取。

新竹市府今天發放5000元實體消費金，領取者不到5成。（記者洪美秀攝）

