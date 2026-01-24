張又俠落馬！WSJ：習近平目標打造能奪取台灣的現代部隊

中共中央軍事委員會第一副主席張又俠落馬。（法新社）

中共中央軍事委員會第一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立驚傳遭調查。《華爾街日報》（WSJ）指出，中共軍方高層大清洗的行動越演越烈，習近平正推動解放軍現代化，希望打造一支具備數位化作戰能力、可與美國匹敵、甚至有能力侵略台灣的現代化軍隊。不過，如此規模龐大的內部清洗，將在短期內嚴重干擾軍事指揮效率。

根據《華爾街日報》報導，張又俠和劉振立長期負責解放軍現代化，並且是軍中少數具有實際作戰經驗的高階將領，尤其張又俠更是習近平的親信，兩人父輩都是共產黨革命元老。然而如今張又俠被調查，如果遭到撤職，將是從1989年天安門事件以來，中共被整肅的最高級別現役將領。外界懷疑，這樣頻繁激烈的內部大清洗，恐怕會嚴重削弱解放軍整體的戰力與士氣，進一步影響未來與西方國家的軍事對抗能力。

報導指出，習近平從2012年上任開始，就以「反腐敗」為名大動作整肅軍方人事，藉此鞏固個人絕對權力，也推動解放軍現代化，希望打造一支具備數位化作戰能力、可與美國匹敵、甚至有能力侵略台灣的現代化軍隊。但美國國防部最近的評估報告指出，雖然長期來看可能會提高軍隊的忠誠度與戰力，但這種不斷的內部清洗短期內，會干擾軍隊的指揮效率。

報導統計，過去兩年多來，已經有超過50名高階軍官與國防工業領導階層，遭到調查或撤職，其中包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍部隊以及武警部隊的多名指揮官，甚至連負責對台灣作戰的戰區司令部高層也受到波及，相關武器承包商也無法倖免。目前軍委會七位成員當中，只剩下習近平和另一位將領在職，顯示中共軍方領導高層的動盪程度，已經達到毛澤東過世後前所未有的規模。這些人事大地震未來將如何影響解放軍的內部穩定與整體戰力，值得密切關注。

2012年，張又俠被任命為中共中央軍委總裝備部部長，專門負責軍事裝備的採購與研發。幾週之後，習近平接任中央軍委主席，張又俠也以一般委員的身分，加入中共中央軍委。

到了2015年，習近平展開軍隊改組，把原本的總裝備部重整為「中央軍委裝備發展部」，由張又俠繼續掌管。2017年，習近平進入第二任期時，進一步提拔張又俠進入中共中央政治局，並任命他擔任中央軍委副主席，成為中國軍方排名第二的重要人物。

2022年，習近平第三度連任中共總書記後，當時已經72歲的張又俠，再度出任中央軍委副主席，這次任命打破以往軍方高層屆齡退休的慣例。

