鄭麗君選台北市長「放大藍白聲量」? 顏擇雅：贊成卓榮泰來選

行政院副院長鄭麗君在台美關稅談判的表現，讓許多人為之一亮，各界紛紛跳出希望鄭麗君明年參選台北市長。不過，作家顏擇雅表示，她比較贊成行政院長卓榮泰跳下來選，並逐一分析理由。

顏擇雅在臉書發文表示，她贊成卓榮泰選台北市長，卻不贊成鄭麗君下來選的理由是因為，台美關稅談判並不是整個結束，而是還有不少後續，鄭麗君此時留在中央行政團隊，會讓美方比較放心，在遇到問題時，知道可以找誰。如果此時調鄭麗君去選舉，會讓美方認為賴清德把民進黨利益看得比國家大事還重要。

她認為，民進黨也應該考量若卓榮泰與鄭麗君下來參選，分別會造成哪一種議題攻防。若是鄭麗君參選，議題一定是賴政府跪美、美積電那些。「你說已經股市大漲、工商團體也都出來額手稱慶了，不就證明談判結果一級棒，鄭麗君真的優秀，台積電變美積電是抹黑嗎？我要提醒大家，藍白抨擊什麼都很應該。像郭正亮那種曾經『返鄉祭祖』的『前綠委』也不必說。但是施俊吉呢？」

她說，不要忘了每一種經濟政策的願景，都是需要好多年才可以驗證的，結果沒出來之前都是預測。「我說台商赴美可以加深台美連結並且壯大台灣，是預測。施俊吉說會拉下台灣成長率，是預測。藍白說會掏空台灣，也是預測。預測只能比誰的聲量大，根本無法辯出結果。」她認為，鄭麗君下來選北市，反而可能放大藍白聲量，打擊人民信心，然後心理影響行動，悲觀者越多，藍白預言就越可能變成自我實現的預言。

「但是卓榮泰下來選，藍白就會主攻他不副署財劃法這一件事，綠營這邊除了可以咬緊蔣萬安的行政能力，缺乏市政願景，回應藍營攻擊也可以多多強調藍白委如何毀憲亂政，這點綠營是不會失分的」。她認為，南部那些去年無法參與大罷免的縣市更會悲憤交加同仇敵慨。「所以，我看好卓榮泰造成的外溢效應」。

最後，顏擇雅說，「對於那些主張王世堅的人，我想提醒一下，代表民進黨出來選北市的人是會有大筆進帳的。陳時中2022年就拿到1300萬多的選舉補助款。你們是寧願這筆錢進王世堅口袋，還是別人的？」

