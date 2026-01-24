張又俠、劉振立雙落馬 汪浩：習近平寧可錯殺 絕不放過

中央軍委主席習近平。（路透）

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立今日證實因涉嫌嚴重違法違紀遭調查，是最新一批遭整肅落馬的解放軍高層。對此，作家汪浩分析，「這不只是反腐，而是一次赤裸裸的政治安全行動。」

汪浩在臉書發文表示，中共官方正式宣布對張又俠、劉振立立案調查，等同坐實外界對軍中高層再度清洗的判斷。他強調，「這不只是反腐，而是一次赤裸裸的政治安全行動」。對習近平而言，軍隊不是專業武裝，而是政權最後的保險，任何可能形成「非絕對忠誠」的節點，都必須提前拆除。直呼，「習近平寧可錯殺，絕不放過」。

汪浩指出，張又俠身居軍委第一副主席，劉振立掌握聯參中樞，兩人同時出事，顯示習對既有指揮鏈已徹底失去信任。即便沒有實質政變跡象，只要存在潛在不受控風險，就足以觸發「先下手為強」的邏輯。這正是「寧可錯殺，絕不放過」的治理模式。

他認為，其後果並非穩定，而是寒蟬效應蔓延，「軍官只對個人效忠，決策趨於保守僵化，戰力與專業被政治忠誠取代」。對外，這種內部不安未必降低衝突風險，反而可能促使領導層以對外強硬轉移壓力。

汪浩說，對台灣而言，關鍵不在押注北京內鬥走向，而在認清一個事實，「當中共把軍隊變成高度不信任的政治工具，區域安全的不確定性，只會上升，不會下降」。

