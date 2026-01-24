張又俠落馬、習近平加速攻台？蔡依橙呼籲：藍白快通過預算

中共總書記習近平。（路透檔案照）

中國國防部今日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委第一副主席張又俠，以及軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，兩人因涉嫌「嚴重違紀違法」遭立案調查。對此，醫師蔡依橙呼籲，盡快通過國家預算跟國防預算，「習近平要全面親自指揮，發動侵略戰爭了。」

中國今日證實張又俠、劉振立落馬，使中共中央軍委僅剩的四人又再減去兩人，僅剩下習近平與負責紀律的張升民兩人。對於會對台灣造成何種影響？外界兩種分析，一種認為，中共目前軍事體系紛亂，無暇理會台灣事務；另一說認為，習近平此舉為掃除所有反對聲音，將加速攻台進程。

醫師蔡依橙今日在臉書發文表示，中共中央軍委現在就剩下剛升上來的張升民還沒落馬，他現在應該在發抖了，這是「習近平斬殺線」。

蔡依橙呼籲在野黨，快點通過國家預算跟國防預算，「習近平要全面親自指揮，發動侵略戰爭了。」蔡依橙也指出，藍白不要再想著要幫中共了，「你官當再高，也沒有張又俠高、沒有李克強高，以為賣台之後，當特首可以吃香喝辣，都是浮雲，瞬間就沒有的。」

