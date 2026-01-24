為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    張又俠落馬、習近平加速攻台？蔡依橙呼籲：藍白快通過預算

    2026/01/24 17:20 即時新聞／綜合報導
    中共總書記習近平。（路透檔案照）

    中共總書記習近平。（路透檔案照）

    中國國防部今日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委第一副主席張又俠，以及軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，兩人因涉嫌「嚴重違紀違法」遭立案調查。對此，醫師蔡依橙呼籲，盡快通過國家預算跟國防預算，「習近平要全面親自指揮，發動侵略戰爭了。」

    中國今日證實張又俠、劉振立落馬，使中共中央軍委僅剩的四人又再減去兩人，僅剩下習近平與負責紀律的張升民兩人。對於會對台灣造成何種影響？外界兩種分析，一種認為，中共目前軍事體系紛亂，無暇理會台灣事務；另一說認為，習近平此舉為掃除所有反對聲音，將加速攻台進程。

    醫師蔡依橙今日在臉書發文表示，中共中央軍委現在就剩下剛升上來的張升民還沒落馬，他現在應該在發抖了，這是「習近平斬殺線」。

    蔡依橙呼籲在野黨，快點通過國家預算跟國防預算，「習近平要全面親自指揮，發動侵略戰爭了。」蔡依橙也指出，藍白不要再想著要幫中共了，「你官當再高，也沒有張又俠高、沒有李克強高，以為賣台之後，當特首可以吃香喝辣，都是浮雲，瞬間就沒有的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播