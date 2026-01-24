為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北市長選假的？黃國昌駁「怎麼可能」：有絕對信心拿下初選

    2026/01/24 17:06 記者李文馨／台北報導
    民眾黨主席黃國昌日前宣布投入新北市長選戰，面對外界質疑他「選假的」，黃國昌今接受網路節目專訪表示，「怎麼可能？」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌日前宣布投入新北市長選戰，面對外界質疑他「選假的」，黃國昌今接受網路節目專訪表示，「怎麼可能？」（資料照）

    2026新北市長選舉備受矚。民眾黨主席黃國昌日前宣布投入新北市長選戰。面對外界質疑他「選假的」，黃國昌在今天播出的節目上表示，「怎麼可能？」他造勢大會也開了，後援會也成立了，現在搞新北市的競選總部；他也說，民眾黨與國民黨要有初選機制，「我有信心我會贏，我有絕對的信心可以拿下來」，但若最終不是自己勝出，他一定會全力輔選。

    黃國昌接受TVBS網路節目專訪，主持人陪黃騎自行車到黃國昌新北市競選總部進行專訪。主持人詢問，「所以你是選真的？有人會虧你一定是選假的？」黃國昌回應，為什麼會有人這樣子想？「怎麼可能？我造勢大會也開了，後援會也成立了，現在搞新北市的競選總部，然後說我選假的？怎麼會有人會這樣想？」

    黃國昌表示，他這次參選主要訴求執行力，「給我4年，為你做到最好」；主持人追問，「不要8年喔？」黃國昌回，他覺得政治人物不要一次開支票開8年，開到8年都有點在騙人。

    對於國民黨未來推出的新北市長候選人，兩人是否會一起做民調。黃國昌說，「應該是吧」，對他來講，因為必須要跟國民黨有個初選機制，「而且我有信心我會贏，我有絕對的信心可以拿下來」，但退一萬步說，萬一最終不幸不是自己勝出，他一定會全力輔選。

    主持人追問，黃國昌是否可能會佈局創黨主席柯文哲去選台中或是台南等南部縣市。黃國昌否認，柯接下來希望在南台灣做一些事情，這件事情是確定的，現在還只是從嘉義開始，接下來還會再往南；他強調，對於縣市首長選舉，目前柯沒有這樣的規劃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播