談拒1.25兆軍購案付委 黃國昌：若沒守好「頭過身就過」

民眾黨主席黃國昌說，看過去例子，在特別條例階段，「如果沒有守好，幾乎是頭過身就過。」（資料照）

行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案無法付委。立法院會昨天表決確認議事日程，藍白再度以人數優勢，否決民進黨團提議，第9度封殺軍購特別條例草案付委審查。民眾黨主席黃國昌說，看過去例子，在特別條例階段，「如果沒有守好，幾乎是頭過身就過。」

黃國昌在今天播出的TVBS「佳頴T政步」節目中說，在野黨對於軍購特別條例是在進行理性的監督，而非像民進黨所描繪的完全配合中共北京、扯台灣後腿。

主持人詢問，1.25兆其實並非全部都是採購？黃國昌回應，對，目前行政院送到立法院的版本，對內容的描述空洞、抽象到要放什麼東西進行都可以，等於會變成一個開放式、包山包海的條例。

至於為何不先讓草案付委審查，讓條例的細項到委員會逐條審查？黃國昌說，看過去例子，在特別條例階段，如果沒有守好，幾乎是頭過身就過。從當初8年8800億元的前瞻基礎建設，到陸海空特別預算採購，發生的故事都一樣，「1.25兆的事情，當裡面用這麼空泛的東西進來，一定要先問清楚要幹嘛？」

